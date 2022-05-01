В последнюю апрельскую ночь в Эстонии отмечали Вальпургиеву ночь, а наши северные соседи уже праздновали первомай. Портал Elu24 принял участие в этой гулянке!
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ОТОЖГЛИ ПО-ВЗРОСЛОМУ ⟩ И скорая, и полиция: смотрите, как гуляли в Хельсинки в Вальпургиеву ночь!
И скорая, и полиция: смотрите, как гуляли в Хельсинки в Вальпургиеву ночь!
Причудливые костюмы, воздушные шары, танцы и музыка – так празднуют 1 мая финские соседи. Уже в четыре часа дня в городских парках и на ступенях Собора Святого Николая собрались тысячи людей.
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