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ФОТО ⟩ В обнимку после ужина: Хаматова и Дапкунайте замечены в дорогом ресторане Латвии

Limon.ee
В обнимку после ужина: Хаматова и Дапкунайте замечены в дорогом ресторане Латвии
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Рига. Иллюстративное фото
Рига. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Многие звезды давно уже перебрались за рубеж и обосновались там на постоянной основе. Другие же отправились на запланированные каникулы, отпуск или лечение. Как бы то ни было, любой отъезд вызывает у общественности массу негодований, пишет Starhit.

Вслед за Чулпан Хаматовой, Россию покинула Ингеборга Дапкунайте. Сначала было известно, что актриса улетела в Бельгию, где живут ее родные. Также литовская звезда высказала сожаление о том, что не уехала из РФ раньше.

«Я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама. Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Но да, я ошибалась. То, что я не уехала раньше — ошибка, и у меня нет для себя оправданий», — объяснила 59-летняя исполнительница главной роли в фильме «Утомленные солнцем». Кроме того, знаменитость призналась, что всегда чувствовала себя в России гостем. Но вместе с тем она выразила благодарность всем поклонникам и зрителям.

Ингеборга любит путешествовать, а потому в Брюсселе она пробыла недолго. Уже сегодня очевидцы засекли ее в Латвии вместе с коллегой по цеху Чулпан Хаматовой.

Ингеборга Дапкунайте и Чулпан Хаматова
Ингеборга Дапкунайте и Чулпан Хаматова Фото: Очевидец

Как известно, актрисы давно дружат. По всей видимости, общие взгляды сблизили их еще больше. Сейчас эмигрантки проводят время вместе. Недавно они были замечены в одном из ресторанов Риги. Женщины обнимались и выглядели непринужденно и расслаблено.

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