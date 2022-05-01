Гороскоп на 1 мая 2022: Близнецам – потери, Весам – дурные знаки, Скорпионам – подсказки судьбы

Овен

В этот день Овнам необходимо проявить рассудительность и осторожность. Легкомыслие и необдуманные поступки могут обернуться серьезными последствиями. Тщательно обдумывайте каждое решение. Стоит умерить траты и отказаться от необязательных покупок, режим экономии поможет спасти ваш бюджет. Во второй половине дня проведите больше времени со своей второй половинкой.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит полагаться на подсказки интуиции. Обычно она работает без сбоев, однако в этот день может ошибаться. Настороженно отнеситесь к новым знакомым и не доверяйте обещаниям окружающих. Избегайте перегрузок, они могут спровоцировать проблемы со здоровьем. Вечер проведите в приятной компании старых друзей.

Близнецы

В воскресенье Близнецам, чтобы достичь успеха в делах, нужно будет пожертвовать устоявшимися привычками. Вы не боитесь рисковать и экспериментировать в поисках нестандартных решений. В решении важных вопросов можно обращаться к интуиции, она поможет найти правильный ответ. Будьте осторожны с деньгами, вероятные потери или неудачные приобретения. Вас могут разочаровать самые близкие люди.

Рак

День будет сложным, однако может принести перемены к лучшему. Отправляясь в дорогу в первой половине дня, нужно проявить максимальную осторожность и проверить, взяли ли вы все необходимое. Вторая половина дня будет удачной для отношений. Раков ждут приятные сюрпризы, а общение с близкими принесет массу положительных эмоций.

Лев

Львы смогут насладиться спокойствием этого дня. Новые знакомства помогут найти союзников и единомышленников, которые поддержат ваши идеи. Появится возможность восстановить давние отношения или приятно провести время в кругу старых знакомых. Домашние дела принесут вам удовольствие. Можно покупать бытовую технику или планировать ремонт. Во второй половине дня вас порадуют неожиданные визиты. Гости принесут с собой хорошие известия.

Дева

В воскресенье Девам стоит сосредоточиться на решении текущих вопросов. Пришло время заглянуть в долгий ящик и достать оттуда парочку дел, которые вы откладывали до последнего. Рассчитывайте на собственные силы, сегодня ваши союзники могут быть слишком заняты своими обязанностями. Крупные покупки лучше отложить. Может напомнить о себе человек из прошлого, разрыв отношений с которым был слишком болезненным. Попытаться вернуть былое можно, если вы оставили старые обиды позади.

Весы

В этот день Весы – настоящие счастливчики. Удачное стечение обстоятельств поможет решить давние проблемы и улучшить материальное положение. Хороший день для новых знакомств и отдыха в компании друзей. Небольшие покупки будут удачными. В этот день нужно почаще прислушиваться к своей интуиции и не игнорировать дурные знаки.

Скорпион