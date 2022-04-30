Говорящий с рунами эксперт Игорь Вечерский рассказал, представителям каких знаков Зодиака пора активно действовать, а кому стоит поберечь силы и свои денежные средства.
Рунический гороскоп на неделю со 2 по 8 мая для всех знаков Зодиака
Древнее искусство предсказаний будущего по рунам и в XXI веке будоражит умы многих. Умение расшифровывать послания, говорить с ними не раз помогало провидцу Игорю Вечерскому составлять точные прогнозы касательно крупных геополитических событий, природных катаклизмов, а также событий в судьбе известных людей.
Эксперт приготовил прогноз на неделю со 2 по 8 мая для всех знаков Зодиака, рассказав, кому на какие сферы своей жизни стоит обратить особое внимание и как извлечь из этого периода максимум пользы, пишет Пятый канал.
Овен
Наутиз, хагалаз и дагаз рекомендуют на этот период взять паузу и воздержаться от каких-либо решительных и активных действий. При этом важно озаботиться подстраховкой на случай непредвиденных обстоятельств. Кроме того, если вы планировали избавиться от лишнего в своей жизни, то сейчас – самое время.
Телец
Турисаз, ингуз и йера дарят вам хорошие возможности в рабочей сфере. Вы можете отлично проявить себя как настоящий профессионал и достичь больших результатов. Этот период поможет вам преодолеть ряд сложностей и избежать неприятностей.
Близнецы
О новых начинаниях и организации мероприятий в это время перевернутая райдо, перевернутая беркана и отал советуют забыть. Потратьте это время на осмысление сделанного, а также как следует запаситесь терпением.
Рак
Перевернутая уруз, отал и хагалаз говорят о том, что не для всех ваших целей у вас есть возможности в этот период. Недостаток контроля возможностей может повлиять на будущие перспективы. И поэтому, вовремя приняв решение и избавившись от обстоятельств, которые могли бы вам помешать, вы сможете достичь гораздо большего.
Лев
Вам стоит обратить внимание на сферу материального достатка, советуют перевернутая феху, дагаз и наутиз. Так как в это время вы, с одной стороны, можете совершить некое неверное действие, а с другой – эффективно использовать свои материальные ресурсы на будущее. Однако в любом случае дополнительное внимание и осторожность не повредят.
Дева
Перевернутая феху, ингуз и перевернутая перто советуют также обратить внимание на сферу финансов и личной жизни, их взаимодействие между собой. Они могут оказаться неразрывно связаны, и одна сфера может оказывать прямое влияние на другую.
Это время, когда стоит позаботиться о сохранности важной информации, к тому же той, что может негативно повлиять на ваш успех в делах по всем фронтам.
Весы
Перевернутый эваз, уруз и соулу говорят о больших возможностях в будущем, которые вы можете сформировать в этот период. Сейчас самое время ставить далеко идущие цели, расписывать планы и запасаться необходимой для их реализации поддержкой. Пора найти составляющие вашего будущего успеха, которые приведут вас к большим достижениям.
Скорпион
Перевернутый лагуз, перевернутая перто и наутиз предсказывают вам целый ряд неожиданностей, которые могут произойти на грядущей неделе.
У вас есть некоторый недостаток сил и возможностей, однако вы в состоянии его преодолеть и пойти вперед, используя нехарактерные для вас пути.
Стрелец
Уруз, перевернутый альгиз и беркана открывают для вас интересные возможности в самых разных сферах. При этом руны предупреждают о существующем риске там, где вы его не ждете.
Большая энергия и возможность положительного развития поможет вам реализовывать свои планы и создавать необходимые вам события в самых разных сферах жизни.
Козерог
Ансуз, альгиз и перевернутая перто советуют в первую очередь обратить внимание на сферу взаимоотношений с окружающими и на то, каким образом вы можете убеждать их в необходимости принятия нужных вам решений.
Неделя будет крайне благоприятна для того, чтобы найти общий язык с рядом непростых людей, однако стоит быть осторожнее – есть риск повернуть информацию не в то русло.
Водолей
Соулу, перевернутый лагуз и перевернутый эваз сулят вам открытие совершенно новых перспектив в незнакомых ранее условиях. Однако прийти к вам они могут вместе со сложностями и серьезными проблемами.
Не стоит воспринимать трудности как наказание. Вполне вероятно, что именно они могут принести вам успех в будущем. Активизируйте свою творческую жилку и используйте приходящие в вашу жизнь обстоятельства для того, чтобы воплотить свои давние мечты.
Рыбы
Перевернутый тейваз, перевернутый уруз и йера предупреждают о том, что вы прикладываете слишком много сил для своей профессиональной самореализации. Такая нагрузка может оказаться чрезмерной и несвоевременной, потому лучше взять передышку, подвести промежуточные итоги и набраться сил.