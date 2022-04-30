Рунический гороскоп на неделю со 2 по 8 мая для всех знаков Зодиака

Древнее искусство предсказаний будущего по рунам и в XXI веке будоражит умы многих. Умение расшифровывать послания, говорить с ними не раз помогало провидцу Игорю Вечерскому составлять точные прогнозы касательно крупных геополитических событий, природных катаклизмов, а также событий в судьбе известных людей.

Эксперт приготовил прогноз на неделю со 2 по 8 мая для всех знаков Зодиака, рассказав, кому на какие сферы своей жизни стоит обратить особое внимание и как извлечь из этого периода максимум пользы, пишет Пятый канал.

Овен

Наутиз, хагалаз и дагаз рекомендуют на этот период взять паузу и воздержаться от каких-либо решительных и активных действий. При этом важно озаботиться подстраховкой на случай непредвиденных обстоятельств. Кроме того, если вы планировали избавиться от лишнего в своей жизни, то сейчас – самое время.

Телец

Турисаз, ингуз и йера дарят вам хорошие возможности в рабочей сфере. Вы можете отлично проявить себя как настоящий профессионал и достичь больших результатов. Этот период поможет вам преодолеть ряд сложностей и избежать неприятностей.

Близнецы

О новых начинаниях и организации мероприятий в это время перевернутая райдо, перевернутая беркана и отал советуют забыть. Потратьте это время на осмысление сделанного, а также как следует запаситесь терпением.

Рак

Перевернутая уруз, отал и хагалаз говорят о том, что не для всех ваших целей у вас есть возможности в этот период. Недостаток контроля возможностей может повлиять на будущие перспективы. И поэтому, вовремя приняв решение и избавившись от обстоятельств, которые могли бы вам помешать, вы сможете достичь гораздо большего.

Лев

Вам стоит обратить внимание на сферу материального достатка, советуют перевернутая феху, дагаз и наутиз. Так как в это время вы, с одной стороны, можете совершить некое неверное действие, а с другой – эффективно использовать свои материальные ресурсы на будущее. Однако в любом случае дополнительное внимание и осторожность не повредят.

Дева

Перевернутая феху, ингуз и перевернутая перто советуют также обратить внимание на сферу финансов и личной жизни, их взаимодействие между собой. Они могут оказаться неразрывно связаны, и одна сфера может оказывать прямое влияние на другую.

Это время, когда стоит позаботиться о сохранности важной информации, к тому же той, что может негативно повлиять на ваш успех в делах по всем фронтам.

Весы

Перевернутый эваз, уруз и соулу говорят о больших возможностях в будущем, которые вы можете сформировать в этот период. Сейчас самое время ставить далеко идущие цели, расписывать планы и запасаться необходимой для их реализации поддержкой. Пора найти составляющие вашего будущего успеха, которые приведут вас к большим достижениям.

Скорпион