Гороскоп на 30 апреля 2022: Тельцам – перемены в личной жизни, Скорпионам – козни недругов

Овен

В этот день Овны могут чувствовать упадок сил. Жизненная энергия на низком уровне, сконцентрироваться даже на привычных задачах будет сложно. Если чувствуете себя разобранными, стоит посвятить сутки полноценному отдыху. Близкие люди готовы прийти на помощь, их советы могут оказаться полезными. Отправляйтесь за покупками. Удачными будут приобретения для работы или учебы. Вторую половину дня проведите в общении с друзьями или со своей второй половинкой.

Телец

Тельцов ожидает весьма плодотворный день. У вас получится достичь поставленных целей и даже выполнить больше, чем могли рассчитывать. Стоит вернуться к давним проектам, благоприятные обстоятельства будут способствовать их реализации. Во второй половине дня вероятны денежные поступления, которые позволят совершить долгожданные приобретения. В личной жизни не исключены приятные перемены.

Близнецы

События могут развиваться не так быстро, как бы вам того хотелось и это может вызывать приступы раздражения. В сложившихся обстоятельствах необходимо вооружиться терпением и ждать, когда подвернутся благоприятные обстоятельства. Общий язык с окружающими сегодня найти сложно, не все успевают следить за ходом ваших мыслей и улавливать смысл. Будьте осторожны в общении с новыми знакомыми, они могут поставить вас в неловкое положение.

Рак

В субботу ни одна мелочь не ускользнет из поля зрения Раков. Вы необычайно наблюдательны и проницательны, можете увидеть то, что не замечают другие и обернуть это в свою пользу. Новые начинания увенчаются успехом. Благоприятный день для обучения, вы на лету схватываете новую информацию. Отношения, которые начнутся в этот день, сыграют важную роль в вашей жизни и, возможно, поменяют мировоззрение.

Лев

Суббота подходит для планирования бюджета и решения финансовых вопросов. У Львов сегодня завидная "чуйка" на деньги, интуиция не подводит и помогает принять безошибочное решение. Удачными будут покупки, вы останетесь довольными приобретениями. Важные решения нужно принимать самостоятельно, не позволяйте окружающим давить на вас. Отстаивайте свою точку зрения и не поступайтесь собственными интересами. Необдуманные действия по отношению к дорогому человеку могут обернуться серьезными последствиями.

Дева

Этот день будет удачным для Дев и сулит большие успехи и достижения. Ваш упорный труд будет вознагражден по достоинству. Ваши настойчивость и целеустремленность помогают добиваться поставленных целей и не пасовать перед трудностями. Хороший день для начала отношений и новых знакомств, которые могут перерасти в крепкую дружбу.

Весы