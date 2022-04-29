Житель столичного района Каламая рассказал в социальной сети, как среди ночи обнаружил на капоте своей машины электросамокат.
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ФОТО ⟩ Жителя Каламая ждал неприятный сюрприз на капоте собственного автомобиля
Жителя Каламая ждал неприятный сюрприз на капоте собственного автомобиля
«Так получилось, что около 00:30 я выглянул из окна своей квартиры в Каламая и, посмотрев в сторону машины, увидел, что что-то не так», – рассказал таллиннец Александр Урке, обнаруживший неприятный сюрприз.