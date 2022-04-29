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ФОТО ⟩ Жителя Каламая ждал неприятный сюрприз на капоте собственного автомобиля

Мерилин Няреп
Жителя Каламая ждал неприятный сюрприз на капоте собственного автомобиля
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Самокат на капоте автомобиля
Самокат на капоте автомобиля Фото: Erakogu

Житель столичного района Каламая рассказал в социальной сети, как среди ночи обнаружил на капоте своей машины электросамокат.

«Так получилось, что около 00:30 я выглянул из окна своей квартиры в Каламая и, посмотрев в сторону машины, увидел, что что-то не так», – рассказал таллиннец Александр Урке, обнаруживший неприятный сюрприз.

Мужчина взглянул еще раз и понял, что на капоте его машины лежал электросамокат. «Я спустился вниз и несколько секунд смотрел это. Мимо случайно проезжал патруль муниципальной полиции, который сразу же начал разбираться, что произошло. Я благодарю их за это».

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