ФОТО ⟩ Жителя Каламая ждал неприятный сюрприз на капоте собственного автомобиля

«Так получилось, что около 00:30 я выглянул из окна своей квартиры в Каламая и, посмотрев в сторону машины, увидел, что что-то не так», – рассказал таллиннец Александр Урке, обнаруживший неприятный сюрприз.

Мужчина взглянул еще раз и понял, что на капоте его машины лежал электросамокат. «Я спустился вниз и несколько секунд смотрел это. Мимо случайно проезжал патруль муниципальной полиции, который сразу же начал разбираться, что произошло. Я благодарю их за это».