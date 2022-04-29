ФОТО ⟩ Смотри, сколько людей отстояло в очереди за бесплатным чебуреком!

За 10 минут до часа "Х" люди стал потихоньку подтягиваться на праздничное угощение.

Изначально казалось, что посетителей не будет, однако, буквально за 5 минут начала образовываться очередь. Стояли все: от школьников до пенсионеров.

В очереди можно было услышать душещепательные диалоги: кто-то вспоминал, как отравился чебуреком с Балтийского вокзала, кто-то скептически относился к раздаче, но продолжал стоять и ждать, а кто-то громко радовался - "Халява, надо брать!".

Через 10 минут после начала раздачи праздничных чебуреков в очереди стояло уже больше 50 человек.

Внутри чебуречной набилось около 30 желающих, остальные продолжали стоять на улице.

Редакция Limon поговорила с владельцем Cheburekme и узнала: сколько чебуреков в день съедают горожане, какие вкусы самые топовые и сколько бесплатных чебуреков было приготовлено для празднования дня рождения предприятия.

"Всё зависит от дня: вторник самый тихий и спокойный, в субботу и в воскресенье больше продаж, спрос возрастает примерно в два три раза", - рассказывает Артём Добромыслов, владелец Cheburekme. "Мы продаём от 10 чебуреков в день, максимум был - 200, это был Иванов день, а за год мы сделали больше 15 000 чебуреков!"

Среди всех чебуреков можно выделить 3 ТОПовых вкуса:

Чебурек с мраморным мясом

Чебурек со свининой и говядиной

Чебурек с бараниной

И хоть пальто изрядно пропахло маслом, всё равно душу грел не только съеденный чебурек, но и то, что Таллиннцы остались накормленными!