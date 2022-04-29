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ФОТО ⟩ Смотри, сколько людей отстояло в очереди за бесплатным чебуреком!

Limon.ee
Смотри, сколько людей отстояло в очереди за бесплатным чебуреком!
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28 апреля известная и любимая многими таллиннцами Cheburekme отпраздновала свой день рождения раздачей бесплатных чебуреков!

За 10 минут до часа "Х" люди стал потихоньку подтягиваться на праздничное угощение.

Изначально казалось, что посетителей не будет, однако, буквально за 5 минут начала образовываться очередь. Стояли все: от школьников до пенсионеров.

В очереди можно было услышать душещепательные диалоги: кто-то вспоминал, как отравился чебуреком с Балтийского вокзала, кто-то скептически относился к раздаче, но продолжал стоять и ждать, а кто-то громко радовался - "Халява, надо брать!".

Через 10 минут после начала раздачи праздничных чебуреков в очереди стояло уже больше 50 человек.

Внутри чебуречной набилось около 30 желающих, остальные продолжали стоять на улице.

Редакция Limon поговорила с владельцем Cheburekme и узнала: сколько чебуреков в день съедают горожане, какие вкусы самые топовые и сколько бесплатных чебуреков было приготовлено для празднования дня рождения предприятия.

"Всё зависит от дня: вторник самый тихий и спокойный, в субботу и в воскресенье больше продаж, спрос возрастает примерно в два три раза", - рассказывает Артём Добромыслов, владелец Cheburekme. "Мы продаём от 10 чебуреков в день, максимум был - 200, это был Иванов день, а за год мы сделали больше 15 000 чебуреков!"

Среди всех чебуреков можно выделить 3 ТОПовых вкуса:

  • Чебурек с мраморным мясом
  • Чебурек со свининой и говядиной
  • Чебурек с бараниной

И хоть пальто изрядно пропахло маслом, всё равно душу грел не только съеденный чебурек, но и то, что Таллиннцы остались накормленными!

Смотри галаерею! За бесплатным чебуреком пришло почти 150 человек! 

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