ВИДЕО ⟩ «Хочу первое место!»: Stefan отправляется на «Евровидение» от Эстонии

Певец вылетает в Турин в понедельник, 2 мая. На «Евровидении» Стефан выступит с песней «Hope» (Надежда), которую написал себе сам два года назад. Песня родилась под воздействием тревожных событий, которые творились в мире: пандемия, разные политические конфликты. В последнее время смысл ее стал еще глубже и сильнее – людям сейчас как никогда нужна надежда на светлое завтра.

«Посыл песни очень легкий. Мы все верим и надеемся, что будущее у нас – более светлое, радостное. Так и должно быть!» – говорит Стефан. Сам он, несмотря на прогнозы букмекеров, надеется занять на «Евровидении» высокое место.

«Я уже очень хочу поехать в Турин, показать Эстонию с хорошей стороны. Хочу спеть хорошо и хочу получить отличное место. Отличное – это номер один!»

– отмечает Стефан и, улыбаясь, сжимает кулак, демонстрируя свой бравый настрой

Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

По результатам жеребьевки, певец от Эстонии на «Евровидении» выступает во втором полуфинале – 12 мая, двенадцатым номером. Пусть эта цифра принесет Стефану удачу, как это случилось 12 февраля, когда он стал победителем Eesti Laul.

Полуфиналы в Турине пройдут 10 и 12 мая. Порядок выступления конкурсантов определен по итогам жеребьевки. На «Евровидении-2022» выступят 40 участников, из них 35 начнут путь с полуфиналов. По прогнозам международных букмекеров, певец от Эстонии попадет в финал конкурса, но займет там 15-17 место.