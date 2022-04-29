ВИДЕО ⟩ Элина Нечаева пожертвует половину дохода от своего нового клипа

Стилистически «Planet В» кардинально отличается от «Аве Мария», но обе композиции заставляют нас задуматься о завтрашнем дне и о том, что мы делаем и чего не делаем для себя и общества сегодня.

Музыку и слова талантливая певица написала сама. «У нас нет "Планеты Б" или другого дома где-то там во Вселенной, если мы разрушим этот. Есть только одна планета – Земля! Давайте заботиться о нашей прекрасной зелёной планете и друг о друге, потому что мы едины!» – написала Элина в описании клипа.

«В последние годы было много проблем и кризисов, получивших широкое глобальное освещение. Но я хотела бы обратить внимание на нашу прекрасную голубую планету, которая каждый день нуждается в нашей заботе и любви. Слушая эту песню и просматривая видео, вы тоже вносите свой вклад в чистоту окружающей среды! Я пожертвую половину своего дохода, полученного через цифровые платформы, на Всемирный день чистоты, который проходит каждый год и в этом году состоится 17 сентября».