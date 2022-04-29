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РУСАЛКА ⟩ Популярная эстонская певица пытается вернуть былую форму!

Limon.ee
Популярная эстонская певица пытается вернуть былую форму!
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Певица Янне Саар, наиболее известная по своей бывшей группе Nexus, поделилась в социальных сетях несколькими снимками с Багамских островов. С помощью фотографий, сделанных несколько лет назад, Янне говорит, что пытается мотивировать себя, дабы привести себя в форму к лету.

Эстонская певица Янне Саар, которая живет во Флориде, США, поделилась в своем Instagram-аккаунте несколькими фотографиями c Багамских островов. Янне ездила туда давно, но фотографии, которые она недавно выложила в Instagram, - это те, которыми она раньше не делилась со своими подписчиками.

"Это была одна из моих любимых фотосессий. Я и Сара, фотограф, выехали в 4 утра, чтобы добраться до места съемки", - рассказала Янне в одном из своих постов.

В другом сообщении Янне написала: "Я использую эти фотографии, чтобы мотивировать себя. Я работаю над фигурой мечты. Я также планирую съемки музыкального клипа и хочу быть лучшей версией себя". Певица добавила, что на некоторое время отказалась от сладостей, чипсов и пиццы: "Хотя это будет трудно, но оно того стоит!" - пишет она.

В подписи к своему последнему посту в Instagram Янне рассказала, когда она позирует для фото - она ощущает себя будто русалка.

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