НИКТО НЕ ОЖИДАЛ! ⟩ Известно имя нового ведущего шоу «Сегодня вечером», заменившего Максима Галкина

«В первой программе ведущим заявили Николая Цискаридзе, но пока неизвестно — останется ли он в проекте на постоянной основе, — рассказал источник на съемочной площадке. — Посмотрят, как впишется в формат, опыт у него есть. Говорят, кандидатур у руководства Первого канала по-прежнему несколько, их будут пробовать в дальнейшем. Возможно, в итоге подберут несколько ведущих, которые будут сменять друг друга».