В конце февраля Галкин вместе с Аллой Пугачевой и двумя детьми улетел в Израиль. Сначала он лишился рекламных контрактов и концертов в России, а теперь и место ведущего шоу «Сегодня вечером» отдали другому известному артисту.
НИКТО НЕ ОЖИДАЛ! ⟩ Известно имя нового ведущего шоу «Сегодня вечером», заменившего Максима Галкина
Возобновились съемки шоу «Сегодня вечером» на Первом канале, и, как сообщает «СтарХит», уже с новым ведущим. Улетевшего в Израиль Максима Галкина заменили другим артистом.
«В первой программе ведущим заявили Николая Цискаридзе, но пока неизвестно — останется ли он в проекте на постоянной основе, — рассказал источник на съемочной площадке. — Посмотрят, как впишется в формат, опыт у него есть. Говорят, кандидатур у руководства Первого канала по-прежнему несколько, их будут пробовать в дальнейшем. Возможно, в итоге подберут несколько ведущих, которые будут сменять друг друга».
Пока неизвестно, как воспринял эту новость сам Максим. Кстати, артисты дружат уже много лет, Цискаридзе не раз рассказывал о благородном поступке коллеги, поддержавшего его в непростой период.