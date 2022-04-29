Гороскоп на 29 апреля для всех знаков Зодиака

Но влияние позитивных тенденций быстро усиливается. Середина дня принесет поводы для радости и позитивные эмоции. Вечером звезды будут особенно благосклонны к творческим людям, а также ко всем, кто стремится дойти до сути вещей, не довольствуется информацией, которая лежит на поверхности. Это время подходит для важных разговоров с близкими, пишет Dvorec.ru.

Овен

Гармоничный приятный день, радующий хорошими новостями и предложениями, на которые хочется немедленно согласиться. Вы руководствуетесь интуицией и правильно делаете: она не подводит ни в мелочах, ни в серьезных делах. Некоторые Овны смогут сосредоточиться на том, что давно казалось им важным. Решатся вопросы, долго не дававшие покоя, вы почувствуете себя увереннее и свободнее. Нетрудно найти общий язык с окружающими. Вы одинаково хорошо ладите и со старыми знакомыми, и с теми, кого видите впервые.

Телец

Очень насыщенным будет начало дня. Нужно справиться с тысячей дел, и вряд ли кто-то смог бы действовать эффективнее, чем вы. Организованность и самодисциплина помогают не отвлекаться. Вы не тратите время и силы напрасно, не поддаетесь на провокации, ни у кого не идете на поводу. Но все это требует энергии. Во второй половине дня вам наверняка потребуется отдых. Позвольте себе небольшую паузу. Стоит заняться делами, которые поднимают вам настроение и вдохновляют. Можно провести какие-то оздоровительные или косметические процедуры: они дадут заметный эффект.

Близнецы

Стоит проявить настойчивость и целеустремленность. Именно благодаря этим качествам вы добьетесь успеха там, где ситуация прежде казалось безнадежной. Можно одержать верх над сильным противником. Не исключено, что вам предложат поддержку люди, от которых многое зависит. Вторая половина дня обещает приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся ваших близких. Это подходящее время для того, чтобы обсудить с родственниками какие-то семейные планы, договориться о совместных действиях. Не исключено, что вы поймете, как решить вопросы, в последнее время всем осложнявшие жизнь.

Рак

Вы энергичны, готовы к решительным действиям и стремитесь одержать важные победы, а не довольствоваться скромными достижениями. Многие задачи, прежде ставившие вас в тупик, сегодня удастся решить. Люди, прежде сомневавшиеся в ваших талантах и способностях, изменят свое мнение. Не исключены денежные поступления из неожиданных источников, выгодные сделки. Можно делать покупки, в том числе спонтанные. Они, скорее всего, будут удачным. Некоторых Раков ждут подарки, которым представители знака будут очень рады.

Лев