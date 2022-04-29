Начало дня может быть неудачным. Особенно трудно в это время придется тем, кто берется за что-то новое. Многие задачи оказываются сложнее, чем вы думали. Приходится потрудиться, чтобы найти ответы на вопросы, представлявшиеся совсем простыми.
Гороскоп на 29 апреля для всех знаков Зодиака
Но влияние позитивных тенденций быстро усиливается. Середина дня принесет поводы для радости и позитивные эмоции. Вечером звезды будут особенно благосклонны к творческим людям, а также ко всем, кто стремится дойти до сути вещей, не довольствуется информацией, которая лежит на поверхности. Это время подходит для важных разговоров с близкими, пишет Dvorec.ru.
Овен
Гармоничный приятный день, радующий хорошими новостями и предложениями, на которые хочется немедленно согласиться. Вы руководствуетесь интуицией и правильно делаете: она не подводит ни в мелочах, ни в серьезных делах. Некоторые Овны смогут сосредоточиться на том, что давно казалось им важным. Решатся вопросы, долго не дававшие покоя, вы почувствуете себя увереннее и свободнее. Нетрудно найти общий язык с окружающими. Вы одинаково хорошо ладите и со старыми знакомыми, и с теми, кого видите впервые.
Телец
Очень насыщенным будет начало дня. Нужно справиться с тысячей дел, и вряд ли кто-то смог бы действовать эффективнее, чем вы. Организованность и самодисциплина помогают не отвлекаться. Вы не тратите время и силы напрасно, не поддаетесь на провокации, ни у кого не идете на поводу. Но все это требует энергии. Во второй половине дня вам наверняка потребуется отдых. Позвольте себе небольшую паузу. Стоит заняться делами, которые поднимают вам настроение и вдохновляют. Можно провести какие-то оздоровительные или косметические процедуры: они дадут заметный эффект.
Близнецы
Стоит проявить настойчивость и целеустремленность. Именно благодаря этим качествам вы добьетесь успеха там, где ситуация прежде казалось безнадежной. Можно одержать верх над сильным противником. Не исключено, что вам предложат поддержку люди, от которых многое зависит. Вторая половина дня обещает приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся ваших близких. Это подходящее время для того, чтобы обсудить с родственниками какие-то семейные планы, договориться о совместных действиях. Не исключено, что вы поймете, как решить вопросы, в последнее время всем осложнявшие жизнь.
Рак
Вы энергичны, готовы к решительным действиям и стремитесь одержать важные победы, а не довольствоваться скромными достижениями. Многие задачи, прежде ставившие вас в тупик, сегодня удастся решить. Люди, прежде сомневавшиеся в ваших талантах и способностях, изменят свое мнение. Не исключены денежные поступления из неожиданных источников, выгодные сделки. Можно делать покупки, в том числе спонтанные. Они, скорее всего, будут удачным. Некоторых Раков ждут подарки, которым представители знака будут очень рады.
Лев
Едва ли удастся сосредоточиться на чем-то одном. Куда вероятнее, что придется заниматься несколькими делами сразу, причем не всегда они будут вам интересны. Не исключены разногласия со старыми и новыми знакомыми. Часто вас упрекают в упрямстве, нежелании прислушаться к чужому мнению. Но открытых конфликтов вы не допускаете – предпочитаете пойти на уступки и достичь компромисса. Вторая половина дня порадует хорошими новостями. Они могут касаться вас лично или кого-то из самых близких людей. Полученные известия заметно улучшат настроение.
Дева
Очень беспокойным будет начало дня. Поступает много противоречивой информации, нужно во всем разбираться, а вам совсем не хочется сопоставлять факты, обращая внимание на мельчайшие детали. Многие представители знака становятся раздражительными, нетерпеливыми. Но ненадолго: во второй половине дня к Девам возвращается их обычный позитивный настрой. Есть шанс справиться со сложным делом, в последнее время отнимавшим немало сил. Могут появиться отличные идеи, которые вы реализуете в ближайшее время.
Весы
Можно многому научиться, раньше других получить полезную информацию. Все, что вы узнаете сегодня, наверняка вскоре вам пригодится. Вероятны приятные знакомства, встречи с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Не исключено начало дружеских отношений или романтической истории. Во всем, что касается личной жизни, вы можете полагаться на интуицию. Она не подводит. Полезно будет сменить обстановку, побывать в интересных местах или внести в свою жизнь нечто новое. Достаточно ненадолго отвлечься от рутины, чтобы настроение заметно улучшилось.
Скорпион
Благоприятный день для учебы. Возможны отличные идеи, настоящие озарения. Часто у вас хорошо получается то, что не удалось другим, потому что вы не боитесь дать волю фантазии, действуете так, как подсказывает интуиция. Ваши слова и поступки часто удивляют окружающих, неизменно привлекают внимание. Это хороший день для знакомств: новые отношения складываются гармонично. Вероятны небольшие денежные поступления. Некоторым Скорпионам вернут старые долги или заплатят за работу, проделанную раньше. Небольшие покупки будут удачными, с крупными приобретениями лучше не спешить.
Стрелец
Начало дня будет легким и благоприятным. Это отличное время и для самостоятельных действий, и для того, чтобы объединить усилия со старыми знакомыми и достичь общих целей. Часто вам просто везет: вы оказываетесь в нужное время в нужном месте. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее. Она подходит для того, чтобы вернуться к старым делам и завершить их. Найдутся ответы на какие-то вопросы, в последнее время тревожившие и вас, и ваших близких. Многие сомнения и тревоги остаются в прошлом, появляются основания смотреть в будущее с большим оптимизмом.
Козерог
Очень беспокойный день и столь же плодотворный. Вы способны помочь многим, всегда стараетесь поддержать людей, оказавшихся в сложной ситуации. Возможны неожиданные визиты, встречи с теми, кому вы когда-то очень помогли. Не исключены предложения о сотрудничестве, которым вы будете очень рады. Хотя дел будет много, у вас останется время для общения с близкими людьми. Можно организовать какие-то семейные мероприятия, домашние праздники. На них все отлично проведут время. Благодаря вам помирятся те, кто долго был в ссоре.
Водолей
Хочется ясности и определенности, но рассчитывать на них сегодня не приходится. А вот туманных намеков будет многовато. Старайтесь не сердиться на тех, кто не говорит прямо, старается уклониться от ответов на ваши вопросы. Вы и сами разберетесь в ситуации, просто для этого потребуется время. Лучше заниматься привычными делами, чем чем-то совершенно новым. Для учебы это не самый подходящий день: трудно запомнить новую информацию, вы часто что-то путаете, забываете. Будет возможность хорошо провести время с друзьями, встреча с любимым человеком оставит приятное впечатление.
Рыбы
В первой половине дня едва ли удастся избежать суеты и неразберихи. То и другое может изрядно раздражать самых чувствительных представителей знака – им хочется тишины и покоя. Лучше не планировать на это время важных дел: на них трудно будет сосредоточиться. Позже наступает очень благоприятный период. Вы сможете показать, на что способны, добиться успеха во многих делах. Друзья поделятся отличными идеями, за реализацию которых захочется взять немедленно. Вечером возможны какие-то приятные события в семье.