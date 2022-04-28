ВИДЕО ⟩ Виторган объяснил пребывание в Латвии и осудил редакторов «БесогонTV»

«Я долго не реагировал на негативные комментарии в социальных сетях по поводу того, что я якобы уехал из страны сразу после начала "спецоперации". Я не считал нужным реагировать на слухи, так как это не является правдой», – написал 82-летний артист.

Напомним, что в РФ действует закон о фейках, согласно которому запрещено называть происходящее в Украине войной и вторжением и требуется придерживаться формулировки «спецоперация», что и делает Эммануил Виторган на своей странице.

Он признал, что действительно уезжал с семьей отдыхать, но это было еще до начала войны: «Билеты были куплены задолго, а вернулись мы в Россию сразу, как только появилась возможность добраться. Я не буду рассказывать, как это было непросто, так как воздушное сообщение было закрыто и нам пришлось возвращаться в Россию, пересекая границы на автомобиле и пешком, между прочим с маленькими детьми, неся в руках тяжелые чемоданы».

После ряда трудностей с возвращением в Россию Эммануил Виторган увидел по федеральному российскому каналу передачу Никиты Михалкова «БесогонTV», в которой «с многочисленными повторами» был показан сюжет с недостоверной и лживой информацией о нем и его родных.

«Я понял, что молчать не должен. Не в оправдание… Во-первых, наша поездка на отдых была запланирована еще в начале февраля. Во-вторых, никто не предполагал, что на следующий день после нашего отъезда начнется »спецоперация« и мы станем заложниками домыслов и слухов», – заметил Виторган.

Он подчеркнул, что информация, подаваемая в любых передачах, должна тщательно проверяться перед выходом в эфир.

«В этом и заключается добросовестность и квалификация редакторов и иных людей, инициирующих любую программу и контент на телевидении. В данном случае редакторы программы "БесогонTV" дали в эфир непроверенную и недостоверную информацию, чем спровоцировали волну вопросов и негатива в адрес моей семьи и меня», – указал Эммануил Гедеонович.

Он потребовал опровержения озвученной в эфире программы «БесогонTV» ложной информации о своем отъезде, который якобы был связан с началом военных действий на территории Украины.

«Хочу вам сказать, что я всю жизнь живу в России и продолжаю здесь жить», – подытожил Виторган.

Напомним, 25 февраля российский актер Эммануил Виторган разместил в соцсетях видео, в котором сообщил, что они с семьей вылетают в Латвию. Уже около 15 лет Эммануил Гедеонович живет в Юрмале. Его супруга Ирина - урожденная юрмалчанка. На латвийском курорте у знаменитой четы дом, а потому когда Виторгана видят в городе – это никого не удивляет.