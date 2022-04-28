Жительница Эстонии поделилась в социальной сети фотоснимком, на котором, как она предполагает, запечатлено редкое природное явление – так называемый эффект ореола (гало) или яркое кольцо вокруг солнца.
ФОТО ⟩ А вы видели? В небе над Эстонией можно было увидеть необычное природное явление
А вы видели? В небе над Эстонией можно было увидеть необычное природное явление
А вы видели сегодня что-нибудь подобное?
Гало – это светлые или радужные кольца, которые образуются вокруг источника света. Этот оптический феномен встречается в природе вокруг солнца или луны.
Гало образуют ледяными кристаллы в перистых облаках на высоте 5-10 км. Зимой гало могут образовываться и близко к земле. Отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет нередко распадается в спектр, что делает гало похожим на радугу.