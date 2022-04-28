Виолончелистка и мать четверых детей Сильвия Ильвес уехала с родины и вышла на улицы Парижа, чтобы заниматься музыкой! Она особенно хвалит любящих культуру парижских детей, которые ценят классическую музыку.
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Сильвия Ильвес стала уличным музыкантом в Париже?
Сильвия Ильвес стала уличным музыкантом в Париже?
29-летняя виолончелистка разместила в своем Instagram-аккаунте фотографию, как она музицирует в парижском парке. Стоило ей сесть за игру на инструменте, как тотчас ее узнала проходящая мимо пара из Эстонии.
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