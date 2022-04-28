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ФОТО ⟩ Смотри, какая машина была замечена на улицах Старого города

Elu24 Limon.ee
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Смотри, какая машина была замечена на улицах Старого города
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Кто платит, тот и музыку заказывает, точнее, автомобильный знак. Elu24 заметили в городе интересный автомобиль.

Во вторник люди запечатлели очень необычную машину, курсирующую по улицам Старого города. Яркий автомобиль отличался своим номерным знаком, выполненным под заказ - LATEX1.

По данным Управления транспорта, автомобиль впервые был зарегистрирован в 2017 году. Такой креативный номерной знак на заказ — удовольствие недешевое, и на сайте Департамента шоссейных дорог указано, что его стоимость составляет 1350 евро.

В феврале Eesti Ekspress писал, что в прошлом году специальные номерные знаки заказывали 233 раза, а в прошлом году их было вдвое меньше — 110.

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