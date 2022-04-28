Кто платит, тот и музыку заказывает, точнее, автомобильный знак. Elu24 заметили в городе интересный автомобиль.
ФОТО ⟩ Смотри, какая машина была замечена на улицах Старого города
Смотри, какая машина была замечена на улицах Старого города
Во вторник люди запечатлели очень необычную машину, курсирующую по улицам Старого города. Яркий автомобиль отличался своим номерным знаком, выполненным под заказ - LATEX1.
По данным Управления транспорта, автомобиль впервые был зарегистрирован в 2017 году. Такой креативный номерной знак на заказ — удовольствие недешевое, и на сайте Департамента шоссейных дорог указано, что его стоимость составляет 1350 евро.
В феврале Eesti Ekspress писал, что в прошлом году специальные номерные знаки заказывали 233 раза, а в прошлом году их было вдвое меньше — 110.
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