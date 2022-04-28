ФОТО ⟩ Смотри, какая машина была замечена на улицах Старого города

Во вторник люди запечатлели очень необычную машину, курсирующую по улицам Старого города. Яркий автомобиль отличался своим номерным знаком, выполненным под заказ - LATEX1.

По данным Управления транспорта, автомобиль впервые был зарегистрирован в 2017 году. Такой креативный номерной знак на заказ — удовольствие недешевое, и на сайте Департамента шоссейных дорог указано, что его стоимость составляет 1350 евро.