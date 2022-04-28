Гороскоп на 28 апреля 2022: Львам – интриги, Козерогам – судьбоносные знакомства, Рыбам – вещие сны

Овен

В этот день жизненная энергия Овнов на высоте. Вы с энтузиазмом беретесь за новые задачи и достигаете поставленных целей. О себе напомнят старые знакомые, и вы хорошо проведете время за приятным общением. Не стоит сегодня замыкаться в четырех стенах, вы можете упустить шанс на интересное знакомство, которое может сыграть важную роль в жизни. Во второй половине дня посвятите больше времени своей второй половинке, окружите любимого человека заботой и вниманием.

Телец

День пройдет ровно, без особых потрясений и событий, которые могут перевернуть вашу жизнь с ног на голову. В профессиональной деятельности можно добиться успехов и сдвинуться с мертвой точки в решении важных вопросов. Встречи, которые были назначены ранее пройдут успешно, а вот неожиданные свидания могут вас разочаровать. Заманчивое предложение может благоприятно сказаться на вашем финансовом положении.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут определить, как сложатся эти сутки. Проявив активность и инициативу, можно добиться перемен к лучшему. Проблема дня может заключаться в вашей невозможности оценивать последствия своих поступков. Нужно проявить осторожность и не принимать поспешных решений, чтобы избежать неприятностей. Возможны разногласия с близкими, однако у вас получиться сохранить мир и найти компромисс.

Рак

Не самый простой день, который потребует от Раков стойкости, чтобы не отступать перед возникающими трудностями на пути к достижению желаемого. Шансы на успех повысятся, если заручиться поддержкой союзников или близких друзей. В этот день поднять настроение помогут приятные мелочи, не стоит скупиться на то, что вам нравится. Вам необходимы позитивные эмоции и впечатления. Благоприятными будут поездки. Во второй половине дня не исключены интересные знакомства.

Лев

В этот день Львам нужно обращаться за помощью только к проверенным союзникам, которые не подводили и готовы оказать поддержку в любую минуту. Добиться успехов можно приложив максимальные усилия. Не исключено, что вам придется обращаться к людям, отношения с которыми в последнее время были напряженными. Вступая в конкурентную борьбу стоит быть готовыми к тому, что соперники захотят достичь своего с помощью интриг и нечестных методов. Новое знакомство в этот день может оказать влияние на вашу дальнейшую судьбу.

Дева

В четверг Девам не стоит спешить с выводами и важными решениями. Проявив предусмотрительность и осторожность, вы повышаете свои шансы на успех. Новые начинания в этот день требуют полной осведомленности и четкого плана, недостаток информации может обернуться большими проблемами. С деньгами нужно быть осторожными, рискуете потратить больше запланированного. Вам удастся наладить отношения с родственниками и восстановить мир, оставив старые обиды позади.

Весы