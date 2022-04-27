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УЖЕ ЗАВТРА! ⟩ Аттракцион невиданной щедрости: бесплатные чебуреки в центре Старого города!

Limon.ee
Аттракцион невиданной щедрости: бесплатные чебуреки в центре Старого города!
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Чебуречная Cheburekme
Чебуречная Cheburekme Фото: Cheburekme

Завтра, 28 апреля, известная и любимая многими таллиннцами чебуречная празднует свой день рождения!

В честь этого Cheburekme 28 апреля приглашает всех разделить их праздник и будет угощать желающих вкусными подарками!

Приходи за бесплатным чебуреком с 16.00 до 18.00 по адресу Nunne 7 (Старый город)

День Рождения
День Рождения Фото: Cheburekme

Но помни: один чебурек в одни руки

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