Завтра, 28 апреля, известная и любимая многими таллиннцами чебуречная празднует свой день рождения!
УЖЕ ЗАВТРА! ⟩ Аттракцион невиданной щедрости: бесплатные чебуреки в центре Старого города!
Аттракцион невиданной щедрости: бесплатные чебуреки в центре Старого города!
В честь этого Cheburekme 28 апреля приглашает всех разделить их праздник и будет угощать желающих вкусными подарками!
Приходи за бесплатным чебуреком с 16.00 до 18.00 по адресу Nunne 7 (Старый город)
Но помни: один чебурек в одни руки