УЖЕ ЗАВТРА! ⟩ Аттракцион невиданной щедрости: бесплатные чебуреки в центре Старого города!

В честь этого Cheburekme 28 апреля приглашает всех разделить их праздник и будет угощать желающих вкусными подарками!

Приходи за бесплатным чебуреком с 16.00 до 18.00 по адресу Nunne 7 (Старый город)

День Рождения Фото: Cheburekme