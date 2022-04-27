39-летний шоумен Дмитрий Шепелев сменил имидж. Снимок телеведущего в новом образе появился в Cети.
ФОТО ⟩ Теперь блондин! Шепелев показался на публике после посещения стилиста
Теперь блондин! Шепелев показался на публике после посещения стилиста
Дмитрий Шепелев посетил стилиста, после чего показал его труды, оставшись ими вполне довольным. Теперь знаменитость — блондин!
39-летний ведущий рассказал своим поклонникам в социальных сетях, что особых предпочтений не высказывал мастеру, а решил довериться его вкусу и опыту, сообщает Teleprogramma.pro.
На фото шоумен предстал блондином. Судя по всему, результат окрашивания нравится Шепелеву.
От природы у Шепелева более темные волосы, которые шоумен периодически осветляет. Ранее Дмитрий рассказывал фолловерам, что стал замечать свой возраст. К тому же ему начали присылать рекламные предложения о пересадке волос, что неизменно портит настроение и заставляет задуматься о внешности.
Как вам новый образ Шепелева? Пишите комментарии.
Ключевые слова