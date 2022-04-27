ФОТО ⟩ Теперь блондин! Шепелев показался на публике после посещения стилиста

Дмитрий Шепелев посетил стилиста, после чего показал его труды, оставшись ими вполне довольным. Теперь знаменитость — блондин!

39-летний ведущий рассказал своим поклонникам в социальных сетях, что особых предпочтений не высказывал мастеру, а решил довериться его вкусу и опыту, сообщает Teleprogramma.pro.

Дмитрий Шепелев Фото: instagram.com/dmitryshepelev

На фото шоумен предстал блондином. Судя по всему, результат окрашивания нравится Шепелеву.

От природы у Шепелева более темные волосы, которые шоумен периодически осветляет. Ранее Дмитрий рассказывал фолловерам, что стал замечать свой возраст. К тому же ему начали присылать рекламные предложения о пересадке волос, что неизменно портит настроение и заставляет задуматься о внешности.