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ФОТО ⟩ Теперь блондин! Шепелев показался на публике после посещения стилиста

Limon.ee
Теперь блондин! Шепелев показался на публике после посещения стилиста
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Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев Фото: Instagram

39-летний шоумен Дмитрий Шепелев сменил имидж. Снимок телеведущего в новом образе появился в Cети.

Дмитрий Шепелев посетил стилиста, после чего показал его труды, оставшись ими вполне довольным. Теперь знаменитость — блондин!

39-летний ведущий рассказал своим поклонникам в социальных сетях, что особых предпочтений не высказывал мастеру, а решил довериться его вкусу и опыту, сообщает Teleprogramma.pro.

Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев Фото: instagram.com/dmitryshepelev

На фото шоумен предстал блондином. Судя по всему, результат окрашивания нравится Шепелеву.

От природы у Шепелева более темные волосы, которые шоумен периодически осветляет. Ранее Дмитрий рассказывал фолловерам, что стал замечать свой возраст. К тому же ему начали присылать рекламные предложения о пересадке волос, что неизменно портит настроение и заставляет задуматься о внешности.

Как вам новый образ Шепелева? Пишите комментарии.

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