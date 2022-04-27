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ЧТО ОНА С СОБОЙ СДЕЛАЛА? ⟩ «Это уже перебор»: изменившуюся Бузову перестали узнавать фанаты

Limon.ee
«Это уже перебор»: изменившуюся Бузову перестали узнавать фанаты
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Ольга Бузова
Ольга Бузова Фото: Vyacheslav Prokofyev

Бывшая звезда «Дома-2» стала неузнаваемой, пишет 7 дней.

Новое фото Ольги Бузовой, опубликованное в соцсетях, вызвало бурное обсуждение. Проблема в том, что на снимке ведущая сама на себя не похожа. Теперь поклонники пытаются разобраться: бывшая звезда «Дома-2» перестаралась с фотошопом или сделала пластику?

Накануне в Сети появился кадр, на котором Бузова позирует в черном платье и с распущенными волосами. Девушка на снимке бесспорно выглядит идеально, но узнать в ней звезду телестройки крайне сложно. В комментариях фанаты пишут, что недовольны таким результатом преображения Ольги.

«На себя не похожа. Фотошоп или фильтры — перебор», «Кто на фото?», «Да уж, тут реально аж не узнать», «А что с лицом?»

— переживают фанаты Ольги.

Ведущая на эту критику пока никак не отреагировала.

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