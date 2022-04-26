Ксения Собчак предположила, что Максим Галкин не вернется в Россию: «Он сжигает мосты»

«Максим Галкин в социальной сети очень жестко высказался о событиях на Украине и в Одессе в частности. Судя по применению новых законов в России, этим он как бы сжигает мосты возможного возвращения», – написала она в своем Telegram-канале.

В Instagram Галкин рассказал, что его запретили в России после высказывания о войне, заявил, что в Израиль отправился на отдых, и попросил не считать его предателем: «Если я не выступаю сейчас в России, это не потому что я не хочу и не потому что зритель проголосовал против, сдав билет, а потому что эти концерты стали запрещенными. Соответственно – концертов тоже нет, рекламных съемок нет, ну я уехал в Израиль отдохнуть, заодно запланировал здесь концерты, где мне не запрещают выступать, где меня всегда ждет публика. Сложно меня упрекнуть, наверное, в предательстве».

Максим Галкин и Алла Пугачева покинули Россию еще в конце февраля и сейчас находятся в Израиле. Хотя сами они отрицают эмиграцию, инсайдеры сообщили, что Пугачева и Галкин ищут недвижимость в стране и школу для детей. Кроме того, на прошлой неделе в сети появилась информация, что актер, который некоторое время назад испытывал материальные трудности, собирается отправиться в концертный тур по Израилю.