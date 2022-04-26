КАК ГЕЙША ⟩ Самый обаятельный эстонский певец поделился милым снимком с отдыха посреди сакуры

Любимый музыкант Даниэль Леви Вийналасс опубликовал в Instagram фотографию, на которой он наслаждается весной в Швеции со своей женой Элери Вийналасс. Пара, которая состоит в браке уже более десяти лет, выглядит так, как-будто они только что влюбились!

Дэниел встретил свою жену Элери в 1996 году. Они поженились в Ряпине летом 2011 года. В 2017 году пара объявила об усыновлении ребенка через Instagram. "История такова: год назад мы были готовы к рождению ребенка, но этого не произошло. Этот год был уроком молитв и терпения, и теперь наши молитвы услышаны", - написал тогда Дэниел. В 2018 году в семье родилась дочь Эльвина. Вторая дочь пары родилась в сентябре 2020 года и была названа Эллой.