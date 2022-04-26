Премьер-министр Кая Каллас (44) в понедельник отправилась в Германию для встречи с канцлером. По случаю визита Каллас поделилась в социальных сетях фотографией многолетней давности. На фото запечатлен первый «визит» в Берлин, когда ей было всего 11 лет.
ФОТО ⟩ Смотрите, как выглядела 11-летняя милашка Кая Каллас
«Сегодня в Берлине я встретилась с канцлером Германии Олафом Шольцем. Эстония и Германия - сильные союзники, и мы вместе обсудили, как мы еще можем помочь Украине. Мы также готовились к следующему саммиту НАТО, где нам нужны решения для укрепления безопасности в нашем регионе», - написала премьер-министр в публикации официального аккаунта в Instagram в понедельник вечером.
Вскоре после этого Каллас поделась еще одним постом в Instagram, на этот раз с ретро-фотографией конца 1980-х годов. На фото вместе с ней старший брат Юло и мать Кристи Каллас. «Я впервые побывала в Берлине, когда мне было 11 лет. Помню, как я подошла как можно ближе к Бранденбургским воротам, чтобы увидеть Берлинскую стену», - написала Каллас в описании под фото.
Премьер-министр сказала, что она отчетливо помнит слова своего отца Сийма Калласа, сказанные в тот день: «Дети, сделайте глубокий вдох - это воздух свободы, идущий с другой стороны».
«В то время я не совсем понимал, что он имел в виду. Если мы сделаем все, чтобы помочь Украине, больше не будет одиннадцатилетних детей, для которых воздух свободы - это то, что они могут ощутить только на расстоянии».
В конце сообщения Каллас сказала, что ей выпала честь произнести 16-ю Берлинскую речь о свободе в Фонде Фридриха Науманна: «Прямо здесь, в Берлине, у Бранденбургских ворот. Я вспомнила свой первый визит в Берлин и рассказала о том, почему мы должны избавиться от страха перед смелыми решениями, чтобы помочь Украине».