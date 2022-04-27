В Viru Keskus на четвертом этаже в конце мая открывается большой центр, где будут представлены спа, косметические салоны, парикмахерские услуги. Одним из первых распахнул свои двери салон красоты MAKE YOUR ID, где работают профессионалы высочайшего класса и где каждый может воспользоваться услугами парикмахеров по уходу, лечению, восстановлению волос, стрижке, а также по окрашиванию, мелированию, тонированию и прочими полезными процедурами.
ВИДЕО ⟩ Топовый эстонский стилист рассказал о волшебной процедуре, которая сделает ваши волосы здоровыми и блестящими
Комфортная обстановка, покой и уют, приветливый персонал, высокое качество обслуживания являются визитной карточкой салона, в котором вы сможете отдохнуть и забыть о городской суете и проблемах и выйти из салона совершенно преобразившимися.
Владелец и арт-директор салонов MAKE YOUR ID Игорь Захаров рассказал, как правильно ухаживать за волосами весной. «Волосы – это не просто искусство, это ключ к балансу и внутренней гармонии», - говорит Захаров. Поэтому особенно важно восстановить ослабшие и тусклые после зимы волосы. Помогут специальные процедуры в салоне MAKE YOUR ID и, конечно же, домашний уход - маски и сыворотки.
Кстати, нет единого правила, сколько раз в неделю нужно мыть голову. Все зависит от типа волос и собственного ощущения. Но, как говорит Игорь Захаров, волосы следует мыть шампунем дважды и по 20 секунд: «За это время вы делаете легкий массаж, что очень хорошо для головы».