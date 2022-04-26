ГОРДИМСЯ! ⟩ Эстонка победила на международном конкурсе красоты Mrs Earth 2022

Аве Таренд — мать троих детей и разработчик программного обеспечения. Она выиграла титул «Миссис Эстония 2021» и 22 апреля 2022 года приняла участие в международном конкурсе «Миссис Земля 2022», где также победила.

Организатор конкурса «Миссис Эстония 2021» Тийна Янтсон обрадовалась победе Аве Таренд и написала в Фейсбук, что это прекрасный подарок к 30-летию конкурса «Миссис Эстония» (первая «Миссис Эстония» была выбрана в День матери в мае 1992 года).

«Соревнование состоялось в День Земли, 22 апреля, по американскому времени. По эстонскому времени результаты я получила к утру 23 апреля. Я выиграла титул «Миссис Земля 2022», — рассказывает Таренд. - Это был виртуальный конкурс, на который нужно было прислать четыре видеоролика и принять участие в экологическом интервью. Я также загрузила свои видео на свой канал в YouTube».

На конкурсе были присвоены титулы Ms Earth, Ms Earth International, Mrs Earth и Mrs Earth International.

Руководитель конкурса и управляющий директор Mrs Earth Микаэль Майклс говорит, что очень рад, что Эстония, впервые участвовавшая в конкурсе, сразу же победила. «Мы очень рады, что красавица Аве Таренд из Эстонии выиграла титул «Миссис Земля 2022», — сказал Майклс.

Аве Таренд Фото: Erakogu

«Цель конкурса заключалась в том, чтобы повысить осведомленность людей об окружающей среде», — говорит Таренд. В интервью на экологическую тему ее спросили, почему важно спасать Землю, что каждый может сделать, чтобы наша планета была чистой, и влияет ли природоохранная деятельность одной страны на другие страны.

Проблемы виртуального соревнования

Проведение конкурсов красоты в виртуальном мире сопряжено с рядом проблем. Например, эстонская красотка Мэрилин Нау, которая представляла Эстонию на конкурсе «Мисс Мира», рассказала, что некоторые участницы покинули конкурс, потому что, к сожалению, виртуально оценить то, что должно оцениваться на подобных конкурсах на сцене, невозможно.

Таренд считает, что на самом деле в виртуальном формате соревноваться было сложнее, чем в привычном, потому что все приходилось придумывать с нуля для разных раундов. «Если ты едешь куда-то на соревнования, то хореограф расставит все твои движения по местам. Мне дали сейчас лишь продолжительность роликов и требования к озвучке. Вся одежда, места съемок, музыка, идеи — о них нужно было думать самой», — объясняет Таренд.