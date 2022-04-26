22 апреля во всем мире отмечался День Земли. По этому случаю состоялся международный конкурс красоты «Миссис Земля 2022», на котором Эстонию представляла Аве Таренд, ранее завоевавшая титул «Миссис Эстония 2021». Конкурс «Мисс» проходил виртуально, а победительница определялась на основе видеороликов и интервью, пишет Elu24.
ГОРДИМСЯ! ⟩ Эстонка победила на международном конкурсе красоты Mrs Earth 2022
Аве Таренд — мать троих детей и разработчик программного обеспечения. Она выиграла титул «Миссис Эстония 2021» и 22 апреля 2022 года приняла участие в международном конкурсе «Миссис Земля 2022», где также победила.
Организатор конкурса «Миссис Эстония 2021» Тийна Янтсон обрадовалась победе Аве Таренд и написала в Фейсбук, что это прекрасный подарок к 30-летию конкурса «Миссис Эстония» (первая «Миссис Эстония» была выбрана в День матери в мае 1992 года).
«Соревнование состоялось в День Земли, 22 апреля, по американскому времени. По эстонскому времени результаты я получила к утру 23 апреля. Я выиграла титул «Миссис Земля 2022», — рассказывает Таренд. - Это был виртуальный конкурс, на который нужно было прислать четыре видеоролика и принять участие в экологическом интервью. Я также загрузила свои видео на свой канал в YouTube».
На конкурсе были присвоены титулы Ms Earth, Ms Earth International, Mrs Earth и Mrs Earth International.
Руководитель конкурса и управляющий директор Mrs Earth Микаэль Майклс говорит, что очень рад, что Эстония, впервые участвовавшая в конкурсе, сразу же победила. «Мы очень рады, что красавица Аве Таренд из Эстонии выиграла титул «Миссис Земля 2022», — сказал Майклс.
«Цель конкурса заключалась в том, чтобы повысить осведомленность людей об окружающей среде», — говорит Таренд. В интервью на экологическую тему ее спросили, почему важно спасать Землю, что каждый может сделать, чтобы наша планета была чистой, и влияет ли природоохранная деятельность одной страны на другие страны.
Проблемы виртуального соревнования
Проведение конкурсов красоты в виртуальном мире сопряжено с рядом проблем. Например, эстонская красотка Мэрилин Нау, которая представляла Эстонию на конкурсе «Мисс Мира», рассказала, что некоторые участницы покинули конкурс, потому что, к сожалению, виртуально оценить то, что должно оцениваться на подобных конкурсах на сцене, невозможно.
Таренд считает, что на самом деле в виртуальном формате соревноваться было сложнее, чем в привычном, потому что все приходилось придумывать с нуля для разных раундов. «Если ты едешь куда-то на соревнования, то хореограф расставит все твои движения по местам. Мне дали сейчас лишь продолжительность роликов и требования к озвучке. Вся одежда, места съемок, музыка, идеи — о них нужно было думать самой», — объясняет Таренд.
«Первый крайний срок подачи видео был 1 февраля. Мне приходилось снимать в декабре и январе, когда на улице было холодно. И одно видео я сняла на улице», — говорит Таренд.