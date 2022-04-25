Российский юморист, телеведущий и шоумен Максим Галкин записал очередное видеообращение в соцсетях. В нем он не только поздравил всех православных с Пасхой, но и задал несколько вопросов о ракетном ударе по Одессе, пишет RUS TVNET.
ВИДЕО ⟩ Максим Галкин: «В таком количестве страшных вещей виновата Россия»
Максим Галкин заметил, что он отключил комментарии, чтобы люди из фабрики троллей перестали зарабатывать на его постах.
«Я не могу не задать пару естественных вопросов. Вчера, в канун светлого праздника Пасхи, в день схождения Благодатного огня, в жилой дом в Одессе летят крылатые российские ракеты. Погибает семья, погибает трехмесячный ребенок. Вот как это все бьется? Объясните мне. Крылатые ракеты вообще не должны прилетать в жилые дома – ни в будние дни, ни в праздники. Вы одновременно молитесь с патриархом Иерусалимским о мире, вы – официальные лица (официальные лица РФ – прим. ред.) – везете Благодатный огонь в Москву, и при этом эта же власть посылает ракеты. Или это опять не мы?» – спросил Галкин.
Также он добавил, что слышал уже не одну из версий о том, что Россия не виновата.
«Слышал объяснение, что высокоточные ракеты попали в жилой дом, потому что украинские ПВО сбили эти ракеты. То есть не должны работать ПВО и тогда все будет хорошо? В таком количестве страшных вещей виновата Россия и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче – это не мы, малазийский боинг – это не мы, в Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы, Мариуполь сровняли с землей – не мы. Все – не мы! А мы чего там делаем?» – задал риторический вопрос Галкин.
В завершение Максим пожелал всем светлого праздника Пасхи и принес соболезнования родным погибших.
Ранее Максим Галкин в очередной раз записал видеообращение. На этот раз он обратился к своим зрителям и объяснил, почему больше не выступает в России.