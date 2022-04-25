ВИДЕО ⟩ Рената Литвинова выступила с пацифистским гимном, который исполняла Марлен Дитрих

Эта песня, исполненная Марлен Дитрих, считается гимном пацифизма. Распространение она получила в годы после Второй мировой войны.

«Все повторяется снова – я иду по улице в наши дни, и вот я в зале - и как будто не прошло больше столетия – все повторяется…» – написала Рената Литвинова в публикации.