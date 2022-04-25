Российский режиссер и актриса Рената Литвинова опубликовала срежиссированное ею же самой видео, в котором она со сцены парижского театра произносит текст знаменитой песни Sag Mir Wo die Blumen Sind («Скажи мне, где цветы?»), переведенный на русский язык, пишет RUS TVNET.
ВИДЕО ⟩ Рената Литвинова выступила с пацифистским гимном, который исполняла Марлен Дитрих
Рената Литвинова выступила с пацифистским гимном, который исполняла Марлен Дитрих
Эта песня, исполненная Марлен Дитрих, считается гимном пацифизма. Распространение она получила в годы после Второй мировой войны.
«Все повторяется снова – я иду по улице в наши дни, и вот я в зале - и как будто не прошло больше столетия – все повторяется…» – написала Рената Литвинова в публикации.
Произведение начинается с таких строк:
Скажи мне, где цветы,
Куда они подевались?
Скажи мне, где цветы...
Что произошло?
Скажи мне, где цветы.
Девушки собрали их второпях.
Когда же люди поймут,
Когда же они наконец поймут?
Видео: Рената Литвинова – «Скажи мне, где цветы?»
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