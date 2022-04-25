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СМОТРИ ⟩ Самые популярные тропы и зоны отдыха на природе в Эстонии
Туристическая тропа Оанду-Вызу, длина которой составляет 9,5 км, проложена в Национальном парке Лахемаа от кемпинга Оанду к кемпингу Вызу. Фото: Vladislav Musakko
RMK Ксения Васильева
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Самые популярные тропы и зоны отдыха на природе в Эстонии
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Весной так и тянет поскорей выбраться на природу. Среди жителей Эстонии продолжает расти интерес к объектам зон отдыха и тропам здоровья. В родных краях есть много изумительных мест. Неудивительно, что многие предпочитают локальный отдых путешествиям за границу. Ведь для перезагрузки необязательно ехать куда-то далеко. Читайте, какие из них пользуются наибольшей популярностью и отправляйтесь в мини-путешествие! 

Время, проведенное на природе, приносит много различных преимуществ для вашего здоровья и благополучия, а также успокаивает и расслабляет. Например, в Японии вот уже на протяжении 40 лет существует так называемая практика синрин-йоку, что дословно переводится как «лесное купание». Это лесные прогулки, суть которых — в наслаждении природой и поиске единения с ней. Стоит добавить, что это не подразумевает утомительных походов.

К счастью, в Эстонии есть много мест, где можно с головой погрузиться в эту практику. Представляем вашему вниманию список наиболее популярных среди жителей Эстонии зон отдыха и троп здоровья, которые ежегодно посещают сотни тысяч людей. 

Самые посещаемые зоны отдыха

Самыми посещаемыми зонами отдыха в прошлом году стали зона отдыха на северном побережье Чудского озера, зона отдыха в окрестностях Таллинна и зона отдыха Ныва, пишет RMK.

1. Парк Ору

Место находится ЗДЕСЬ!

Парк Ору - один из наиболее посещаемых туристических объектов в Северной Эстонии. В нем привлекают многообразие видов и ландшафтов. На территории площадью 75 гектаров произрастают 258 различных видов, разновидностей и форм деревьев и кустарников, большинство из них родом не из Эстонии. Несколько примеров: сибирский кедр, крупнолистный кирказон, евро-американский тополь, японский пластинчатый церцис, псевдотсуга, береза вишневая, маньчжурский орех и множество других редких растений.

Парк Ору
Парк Ору Фото: RMK


2. Парк Кейла-Йоа

Место находится ЗДЕСЬ!

Большая часть достопримечательностей пейзажного парка в английском стиле создана самой природой. В начале тропы есть информационный щит с картой и с общей информацией, на тропе 8 объектов осмотра с описанием, которые знакомят с природой и историей парка Кейла-Йоа. Среди них такие, как Кейлаский водопад, мыза Кейла, старый мызный парк, бывшая гидроэлектростанция, лесопарк.

Водопад Кейла-Йоа весной.
Водопад Кейла-Йоа весной. Фото: Shutterstock

3. Зона отдыха Ныва

Место находится ЗДЕСЬ!

Удивительный уголок на северо-западе Эстонии – зона отдыха RMK Ныва – один из самых своеобразных и многообразных. Почти не тронутая цивилизацией природа и редкие поселения привлекают сюда ценителей природы. Берег моря, богатые черникой и брусникой леса, множества валунов, принесенных сюда льдами в ледниковый период. В зоне отдыха находится также старейшая на материке действующая деревянная церковь, хутор-музей Пыллуотса, рыбный порт Дирхам и самый северо-западный мыс материковой части Эстонии – Спитхам или Пыызаспеа.

Место для установки палаток Перакюла в Ныва.
Место для установки палаток Перакюла в Ныва. Фото: Кюлли Тедре

Самые популярные охраняемые территории

1. Лахемааский национальный парк

Место находится ЗДЕСЬ!

Парк был основан в 1971 году при советской власти. Множество живописных бухт, карстовые ландшафты, участки старого сельскохозяйственного освоения. Здесь находится водопад Ныммевеске, болото Виру, а также другие интересные объекты. Лахемаа — центр массового туризма и отдыха, для этих целей располагает соответствующими службами и оборудован для посещения.

Заповедник Лахемаа
Заповедник Лахемаа Фото: Shutterstock

2. Национальный парк Соомаа

Смотрите карту парка ЗДЕСЬ!

Соомааский национальный парк создан для охраны больших верховых болот, пойменных лугов, лесов и культурного наследия юго-западной части Центральной Эстонии. Жизнь в Соомаа зависит от погоды больше, чем где-либо еще в Эстонии. Весной расположенные в этой местности притоки реки Пярну не могут вместить всю нахлынувшую с возвышенности Сакала воду. Время разлива жители Соомаа называют также пятым временем года, так как половодье повторяется почти каждый год. Пятое время года – лучшее время для знакомства с ландшафтом Соомаа, но для этого понадобится каноэ или байдарка. RMK занимается организацией посещений Соомааского национального парка.

Передвижение на каноэ по реке – это один из лучших способов познакомиться с природой национального парка Соомаа.
Передвижение на каноэ по реке – это один из лучших способов познакомиться с природой национального парка Соомаа. Фото: Shutterstock

Самые популярные тропы для пеших походов

1. Учебная тропа Вируского болота

Карту тропы смотрите ЗДЕСЬ!

Длина тропы составляет 3,5 км, длина полного маршрута – 6 км. Учебная тропа Вируского болота знакомит с болотной растительностью, некогда песчаными дюнами, эскерами и характерным для болотистой местности лесом. По всей тропе, в центре которой находится смотровая башня, проложена дощатая дорожка. Тропа проходима на ивалидной или детской коляске, пишет Visitestonia.

Длина тропы составляет 3,5 км, длина полного маршрута – 6 км.
Длина тропы составляет 3,5 км, длина полного маршрута – 6 км. Фото: Meelis Meilbaum

2. Туристическая тропа Таэваскода

Карту тропы смотрите ЗДЕСЬ!

Прогулочная тропа по местам съемок легендарного эстонского фильма «Последняя рекликвия» начинается у утеса Суур-Таэваскода. Далее маршрут пролегает по высоким берегам реки Ахья. На туристической тропе находятся утес Суур-Таэваскода, частично сохранившийся комплекс водяной мельницы Оттени, или Валгесоо, мельничный мост Оттени с двумя арками и миниатюрный каньон, котлован бункера «лесных братьев».

Отвесные склоны Большая Таэваскода и Маленькая Таэваскода на берегах древней долины реки Ахья – это одни из наиболее посещаемых туристических объектов Южной Эстонии.
Отвесные склоны Большая Таэваскода и Маленькая Таэваскода на берегах древней долины реки Ахья – это одни из наиболее посещаемых туристических объектов Южной Эстонии. Фото: Arvo Meeks

3. Учебная тропа Раннаметса-Толкузе

Карта тропы ЗДЕСЬ!

Дюны Раннаметса всегда были популярным местом для совершения походов. Для того чтобы люди могли ближе знакомиться с заповедником Луйтемаа. Круговая учебная тропа, частично пролегающая по дощатому настилу, идет через сосновый лес на дюнах и болото Толкузе и доходит до самого большого озерка этого болота. Тропа проходит через множество интересных точек, болотных озерков и мест для отдыха. На гребне самой высокой в Эстонии дюны Торнимяэ, через которую проходит тропа, построена смотровая вышка высотой 18 м, с вершины которой открывается великолепный вид на болото Толкузе и Пярнуский залив. 

Эколого-познавательная тропа Раннаметса-Толкуcе составляет 2,2 км.
Эколого-познавательная тропа Раннаметса-Толкуcе составляет 2,2 км. Фото: Shutterstock

Смартфон в помощь

Примечательно, что чувствовать себя на природе более уверенно поможет специально разработанное приложение для мобильных устройств - RMK Loodusega koos. Приложение доступно на эстонском, русском и английском языках. В нем вы сможете отследить, какие интересный объекты находятся недалеко от вас, или же целенаправленно отправиться к ним. Приложение подберет наилучший маршрут. Каждый туристический объект в приложении включает описание и фотографии. Также есть описания ответвлений походной тропы и линии троп.

Заведующая отделом рекреации RMK Марге Раммо также отмечает, что большой интерес людей к походам на природе Эстонии показывает и то, что сайтом Loodusegakoos.ee ежегодно пользуются полмиллиона пользователей. 

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