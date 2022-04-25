СМОТРИ ⟩ Самые популярные тропы и зоны отдыха на природе в Эстонии

Весной так и тянет поскорей выбраться на природу. Среди жителей Эстонии продолжает расти интерес к объектам зон отдыха и тропам здоровья. В родных краях есть много изумительных мест. Неудивительно, что многие предпочитают локальный отдых путешествиям за границу. Ведь для перезагрузки необязательно ехать куда-то далеко. Читайте, какие из них пользуются наибольшей популярностью и отправляйтесь в мини-путешествие!

Время, проведенное на природе, приносит много различных преимуществ для вашего здоровья и благополучия, а также успокаивает и расслабляет. Например, в Японии вот уже на протяжении 40 лет существует так называемая практика синрин-йоку, что дословно переводится как «лесное купание». Это лесные прогулки, суть которых — в наслаждении природой и поиске единения с ней. Стоит добавить, что это не подразумевает утомительных походов.

К счастью, в Эстонии есть много мест, где можно с головой погрузиться в эту практику. Представляем вашему вниманию список наиболее популярных среди жителей Эстонии зон отдыха и троп здоровья, которые ежегодно посещают сотни тысяч людей.

Самые посещаемые зоны отдыха

Самыми посещаемыми зонами отдыха в прошлом году стали зона отдыха на северном побережье Чудского озера, зона отдыха в окрестностях Таллинна и зона отдыха Ныва, пишет RMK.

1. Парк Ору

Место находится ЗДЕСЬ!

Парк Ору - один из наиболее посещаемых туристических объектов в Северной Эстонии. В нем привлекают многообразие видов и ландшафтов. На территории площадью 75 гектаров произрастают 258 различных видов, разновидностей и форм деревьев и кустарников, большинство из них родом не из Эстонии. Несколько примеров: сибирский кедр, крупнолистный кирказон, евро-американский тополь, японский пластинчатый церцис, псевдотсуга, береза вишневая, маньчжурский орех и множество других редких растений.

Парк Ору Фото: RMK



2. Парк Кейла-Йоа

Место находится ЗДЕСЬ!

Большая часть достопримечательностей пейзажного парка в английском стиле создана самой природой. В начале тропы есть информационный щит с картой и с общей информацией, на тропе 8 объектов осмотра с описанием, которые знакомят с природой и историей парка Кейла-Йоа. Среди них такие, как Кейлаский водопад, мыза Кейла, старый мызный парк, бывшая гидроэлектростанция, лесопарк.

Водопад Кейла-Йоа весной. Фото: Shutterstock

3. Зона отдыха Ныва

Место находится ЗДЕСЬ!

Удивительный уголок на северо-западе Эстонии – зона отдыха RMK Ныва – один из самых своеобразных и многообразных. Почти не тронутая цивилизацией природа и редкие поселения привлекают сюда ценителей природы. Берег моря, богатые черникой и брусникой леса, множества валунов, принесенных сюда льдами в ледниковый период. В зоне отдыха находится также старейшая на материке действующая деревянная церковь, хутор-музей Пыллуотса, рыбный порт Дирхам и самый северо-западный мыс материковой части Эстонии – Спитхам или Пыызаспеа.

Место для установки палаток Перакюла в Ныва. Фото: Кюлли Тедре

Самые популярные охраняемые территории

1. Лахемааский национальный парк

Место находится ЗДЕСЬ!

Парк был основан в 1971 году при советской власти. Множество живописных бухт, карстовые ландшафты, участки старого сельскохозяйственного освоения. Здесь находится водопад Ныммевеске, болото Виру, а также другие интересные объекты. Лахемаа — центр массового туризма и отдыха, для этих целей располагает соответствующими службами и оборудован для посещения.

Заповедник Лахемаа Фото: Shutterstock

2. Национальный парк Соомаа

Смотрите карту парка ЗДЕСЬ!