Они ждут ребенка и суда: 11-летняя девочка беременна от 15-летнего подростка, ему грозит 10 лет тюрьмы

Сибирь. Красноярск. В центре города красиво, фонарики, гуляющие парочки. На окраине, где и случилась эта история, все не так радужно. Улица Айвазовского, улица Грина. Звучит, конечно, красиво. Но… видели бы великие художники эти кварталы рабочих районов…

Ветхие двухэтажки, построенные как будто еще до Великой Отечественной, - все коммуналки. Внутри ободранные стены, захламленные коридоры и незакрывающиеся окна. Над подъездом красуется вывеска «Комфортсервис» - управляющая компания. Хотя комфортом тут и не пахнет. Пахнет тут кошачьими экскрементами, прокуренными стенами и крепким перегаром.

В такой примерно обстановке мальчик Сева 14 на тот момент лет встретил 10-летнюю девочку Тоню (имена ребят изменены).