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Гороскоп для всех знаков Зодиака на май 2022 года
Май 2022-го может круто поменять жизнь многих людей. Однако будут и те, кто проведет этот месяц без приключений. 5-tv.ru узнал у астролога Анастасии Широковой, чего ждать знакам Зодиака.
Овен
Мартовские Овны
Гороскоп показывает, что в первую половину месяца вам поступит информация, которую вы давно ждали. Также существует вероятность встречи со старыми знакомыми. Эти люди из прошлого принесут вам напоминание о былых времена и не факт, что это будут приятные воспоминания.
Во вторую половину месяца, судя по гороскопу, вас ждет проверка на адекватность восприятия информации. Велик риск того, что вы начнете переживать по вопросам семьи и дома.
Апрельские Овны
В целом месяц будет гладким. Однако в конце мая, показывает гороскоп, вы почувствуете некоторую усталость. Возможно, из-за скованности и невозможности выразить некоторые свои мысли и желания. Обстоятельства будут несколько ограничивать вас. Судя по гороскопу, это нужно просто переждать.
Если вам не терпится вывалить кучу претензий окружению, просто возьмите лист бумаги и выпишите все наболевшее. Зачитывать это ошеломленной публике вовсе не обязательно. Сожгите свои писательские опыты.
Тельцы
Апрельские Тельцы
Гороскоп показывает, что в начале месяца вы ощутите ограничения. Если над вами есть руководители, то вся «прелесть» ситуации будет исходить них. Если вы сами руководитель, то окажитесь в состоянии, когда при номинальности власти вы будете вынуждены действовать с завязанными руками. К счастью, судя по гороскопу, это будет длиться недолго и закончится как только вы принесете определенную «жертва» руководству. После чего вы выдохните и продолжите в прежнем ритме.
Майские Тельцы
Гороскоп показывает, что вас ждут судьбоносные испытания. Обратите внимание на знаки свыше из вашего окружения. В ваш день рождения это будет особенно важно, ведь это время закладки нового годового цикла. Особенно сильно, как показывает гороскоп, всколыхнутся родовые и семейные темы. Важно начать переосмыслять их и не впасть в рефлексию, хандру и депрессию. У вас есть миссия и вам нужно думать о ее воплощении, а не о сложностях и препятствиях.
Близнецы
Майские Близнецы
Совершенно магическим образом продвинутся ваши дела в работе в личной жизни. Гороскоп показывает, что вы получите все, что давно хотели. Правда длиться это будет недолго. Успейте запрыгнуть в этот «трамвай желаний». Если вы планировали рывок и ждали момента, то судя по гороскопу, он пришел. Не распыляйтесь на мелочи! Берите основные направления и прокачивайте их. Если это работа, смело просите повышения или кураторства нового проекта. Если это личная жизнь, решайте одним ударом давнюю проблему или реализуйте давнее желание.
Июньские Близнецы
Гороскоп показывает, что трудности прошлого месяца в мае продолжатся. Невидимая борьба разворачивается в новых красках. Будьте бдительны, защищая свои интересы. Сейчас велика вероятность погрязнуть в интригах и подковерных играх. Когда будет совсем сложно, попросите помощи у статусных персон или просто ваших старших родственников. Судя по гороскопу, адекватный взгляд на вашу ситуацию и хороший совет действительно вам помогут.
Раки
Июньские Раки
Гороскоп показывает, что в мае мистика не покинет вашу жизнь. Постарайтесь использовать ее в своих интересах. Ищите знаки! Главное, правильно их трактовать. Ангел-хранитель в очередной раз будет щедро оставлять вам подсказки. При самом удачном стечении обстоятельств вы можете изменить ход вашей жизни и судьбы, что под силу далеко не каждому.
Не спешите привлекать других людей к вашим ситуациям. Судя по гороскопу, сейчас то самое время, когда чужие глаза и уши могут сбить ваш настрой на достижение цели.
Июльские Раки
Гороскоп показывает, что в мае 2022 года поддержка высших сил в делах вам обеспечена. Реализовывайтесь максимально, ведь неизвестно, когда так повезет в следующий раз. Особенно это касается вашей профессиональной деятельности. А если она еще связана с управлением, то у вас все шансы получить поддержку и одобрение высшего руководства. Однако будьте бдительным в середине месяца. Судя по гороскопу, в течение нескольких дней вы будете склонны к преувеличению из-за ощущения вседозволенности.
Лев
Июльские Львы
В первой половине мая 2022 года, как показывает гороскоп, вы будете бороться за материальные блага. И весьма успешно. Не теряйтесь — у вас все получится. Главное, действовать системно и продуманно в рамках тех обстоятельств, которые вам предлагаются. Это будет сложно, но интересно.
Если вы задумали творческий проект, то самое время его воплотить. Судя по гороскопу, оставшуюся часть месяца вы будете пожинать плоды своей активности.
Августовские Львы
В мае 2022 года продолжится период напряжения. Однако вы к нему можете просто привыкнуть. Гороскоп показывает, вас ждет ряд испытаний, связанных с возвращением в вашу жизнь ситуаций, имевших место в прошлом. Вам придется заново проходить какой-то путь. Постарайтесь все так продумать, чтобы эти обстоятельства больше не повторялись. Закольцуйте и автоматизируйте этот процесс. В конце месяца, судя по гороскопу, будет финансовая поддержка, что немного порадует и успокоит вас.
Дева
Августовские Девы
Гороскоп показывает, что в мае 2022 года к вам придут различные креативные идеи. Но есть риск, что они не будут поддержаны вашим ближайшим окружением и семьей. Все, что сделаете, люди воспримут как слишком эксцентричное поведение. Судя по гороскопу, вам придется доказывать свою состоятельность и пользу ваших идей и поступков. Но это не страшно, если вы привыкли много работать и не боитесь экспериментировать. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Сентябрьские Девы
Гороскоп показывает, что в мае 2022 года вы получите помощь и поддержку, которые давно ждали. Что касается и материальной составляющей: в конце месяца есть возможность рассчитаться с долгами. Судя по гороскопу, главное, не залезть в это время в новые финансовые обязательства. В противном случае откроется новый цикл «хождения по мукам». Начинайте привыкать к тому, чтобы надеяться только на себя и быть благодарным за то, что имеете.
Весы
Гороскоп показывает, что в мае 2022 года грядут неожиданные расходы, возможно, связанные с семьей и домом. На фоне этого не следует строить грандиозные планы о покупках. Постарайтесь не планировать лишние или не обоснованные приобретения. В конце месяца, судя по гороскопу, вас ждут важные личные решения, которые, скорее всего, поддержит ваше окружение. Пройдет ряд событий, которые дадут вам почувствовать себя важным членом общества.
Октябрьские Весы
Гороскоп показывает, что в мае 2022 года необычные приключения продолжатся. На фоне этого в середине месяца вам придется отстаивать свои интересы в любовных отношениях. Не исключена короткая конфликтная ситуация. Есть вероятность, что появится желание вырваться на из-под контроля второй половины, если таковая, конечно, у вас есть. Зато в вопросах карьеры, судя по гороскопу, вам будет сопутствовать удача и поддержка. Цените это. Постарайтесь оправдать возложенные надежды.
Скорпион
Октябрьские Скорпионы
Гороскоп показывает, что в мае 2022 года вас ждет скрытая борьба, которая подточит вас в первой половине месяца. Затем произойдут неожиданные вещи, которые, на самом деле, имеют вполне себе логичное продолжение предыдущих событий. А именно — повторяющиеся моменты из прошлого опыта. Подумайте, где именно вы не развиваетесь, а ходите по кругу. Спросите себя, не надоело ли вам это? Если ответ утвердительный, то, судя по гороскопу, самое время начать вести себя по-другому. Только так результат будет отличаться от постоянного и привычного.
Ноябрьские Скорпионы
Не стоит планировать серьезных трудовых подвигов в этом месяце. Гороскоп показывает, что вас ждет некоторый энергетический спад. Научитесь делегировать. Доверьте важные моменты кому-то другому, пусть это будет стоить денег. Постарайтесь восстановиться на природе, желательно поближе к воде. Судя по гороскопу, это даст прилив сил, который вы почувствуете в конце месяца. Если есть возможность, устройте себе полноценный отдых — отправьтесь в отпуск.
Стрелец
Ноябрьские Стрельцы
Гороскоп показывает, что весь май 2022 года с редкими передышками вы будете решать любовные вопросы. Пощадите себя! Не старайтесь доказать свою правоту во что бы то ни стало. Это все равно ни к чему не приведет. При этом вы потратите массу энергии вы сольете массу. Это худшим образом может сказаться на здоровье. Особенно, в конце мая.
В середине месяца, судя по гороскопу, на вас нападут различные хотелки. Однако им не суждено будет сбыться. Утешьтесь тем, что сейчас ваши желания отражают лишь душевные тревоги. Получение желаемого в данных обстоятельствах не доставит вам радости.
Декабрьские Стрельцы
Гороскоп показывает, что в начале мая 2022 года назреет некая конфликтная ситуация. Но не спешите сжигать мосты. Присмотритесь к тому, кто вас раздражает, так как во второй части месяца враги неожиданно могут стать друзьями. Или, как минимум, партнерами. Вот тут-то начнется самое интересное. Судя по гороскопу, вам нужно не теряться и выжать из ситуации все самое выгодное для себя.
Козерог
Декабрьские Козероги
Гороскоп показывает, что ваше привычное состояние контроля подорвут внешние события. Они затронут все сферы жизни: начиная с финансовых дел, заканчивая ситуацией в семье. Это вовсе не для того, чтобы вам было плохо. Сейчас наступает череда уроков по принятию и отпусканию контроля. Это сложно, но выбора нет. Судя по гороскопу, преломить ситуацию силой будет невозможно. Но вам понравится быть в состоянии «неконтроля». В этом случае найдется тот, кто все решит, и вы удивитесь, что так можете не только вы.
Январские Козероги
Гороскоп показывает, что лирическое настроение прошлого месяца сохранится в мае. Но на фоне этого в его второй половине появится ощущение, что в вопросах карьеры вы упускаете что-то важное, что-то неподвластное вашему контролю. Здесь важно то, в каком состоянии находятся ваши дела.
Если вы имеете налаженную систему в вашей работе, просто окажитесь в состоянии наблюдателя. Если же вы в поисках себя, то, судя по гороскопу, вас может охватить ощущение фатальной потери времени и сил.
Водолей
Январские Водолеи
В первую половину месяца, как показывает гороскоп, вас не покинет ощущение, что вы напрасно тратите время и силы на своего партнера. Если вы свободны, то точно такое же чувство будет от того, что ваши поиски второй половины не приносят успеха. Однако, судя по гороскопу, уже во второй половине мая будет гораздо легче. Это не значит, что ситуация изменится. Тем не менее вас отпустит энергия этого месяцы и вы почувствуете себя свободным от предрассудков.
Февральские Водолеи
Гороскоп показывает, что вы окажетесь в очень непростой ситуации, но не паникуйте. Вокруг вас есть люди, которые способны прийти на помощь. Весь май вам будет казаться, что вы ходите по лезвию бритвы, но каждый раз чудесным волшебным образом рядом будет оказываться тот, кто протянет руку. Судя по гороскопу, вам стоит присмотреться к нему. Подумайте, не тот ли это судьбоносный персонаж, которого вы давно ждете?
Рыбы
Февральские Рыбы
Гороскоп показывает, что главные темы этого месяца для вас — это ограничения и препятствия. Вы почувствуете себя героем компьютерной игры, заложником некой виртуальной реальности, из которой должен быть выход, но его почему-то не видно. Судя по гороскопу, это происходит не для того, чтобы вас наказать. Смысл этого испытания в том, чтобы вы наконец увидели самое происходящую под вашим носом истину.
Мартовские Рыбы
Гороскоп показывает, что в первой половине месяца можно ожидать неожиданных и странных перемен. Вы их не сможете контролировать. Во второй половине мая опасайтесь ловушек. Особенно тех, где вам будут сулить золотые горы, появляющиеся без вашего участия и приложения труда. Эти иллюзии дадут самые горькие разочарования. Судя по гороскопу, особенно это важно на фоне периода ретроградного Меркурия, когда вас атакуют ситуации из прошлого, вынуждая совершать старые финансовые ошибки.