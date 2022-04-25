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НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! ⟩ Очевидцы обнаружили на берегу «живую русалку» и сняли ее на видео

Limon.ee
Очевидцы обнаружили на берегу «живую русалку» и сняли ее на видео
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Что это за существо?
Что это за существо? Фото: скриншот с youtube.com

Власти опровергают ролик, но у зрителей есть вопросы, передает Topnews.

В Сети широко разошелся странный ролик, вызвавший живой интерес любителей паранормального. На берегу обнаружили неизвестное науке существо, похожее на сказочную русалку. Верхняя часть тела принадлежит темнокожей девушке, а нижняя – рыбе. Считается, что видеоролик был сделан либо в ЮАР, либо в Кении. Но нет никакой информации ни о том, когда производилась съёмка, ни об авторе видеоролика, ни о дальнейшей судьбе странного существа.

Примечательно то, что существо подавало признаки жизни. Однако власти ЮАР и Кении поспешили развеять мифы о сказочной находке, официально заявив, что видео является фальшивкой. Возможно, это компьютерные спецэффекты, или причудливый костюм, или реалистичная кукла.

Здесь, правда, возник вопрос, а что если зрителю показали полуживого ребёнка, наполовину проглоченного крупной рыбиной. Но если приглядеться, видно что собравшиеся на берегу зеваки слишком спокойно смотрят на происходящее, не пытаясь оказать существу помощь.

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