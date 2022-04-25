В воскресенье, 24 апреля, в Таллинне прошел благотворительный концерт «Добрый вечер! Мы из Украины». Он начался с минуты молчания.
ФОТО ⟩ «Билет ценой в чью-то жизнь»: звезды приехали в Таллинн, чтобы помочь Украине
В этот вечер на сцену Saku Suurhall вышли Монатик, Dorofeeva, Сергей Бабкин, Alina Pash и другие известные украинские певцы и комики. Кто-то из артистов не смог присутствовать лично, но записал видеообращение. Так, ведущий «Орла и Решки» Коля Серьга сейчас защищает Украину с оружием в руках. Весточку для Таллинна он записал из Одессы, сидя в военной форме.
Украинский певец Монатик со сцены призвал не молчать всех тех, кто хоть как-то может помочь остановить кровопролитие в Украине. «Преступная российская власть дала приказ организовать эту войну, и она происходит сегодня.
Для каждого украинца, для каждого, кто из Украины, время остановилось – один долгий день, одна долгая очень страшная ночь», – такими словами Монатик выразил то, что сейчас чувствуют люди в его родной стране.
Певец поблагодарил каждого, кто пришел на концерт в Таллинне. Собранные средства будут перечислены в фонд Маши Ефросининой «Фонд Маша» для детей Украины, пострадавших от войны.
«Вы купили билеты, мы вышли на сцену и сберегли чью-то жизнь. Это ли не счастье!» – обратился к зрителям украинский музыкант Сергей Бабкин.
Билеты на таллиннский концерт можно было приобрести не только для себя, но и для пожертвовования в центры помощи беженцам. Чтобы те украинцы, которые сейчас испытывают материальные сложности, но так нуждаются в моральной поддержке, смогли прийти на концерт.
Во время трехчасового концерта зал то окрашивался в цвета украинского флага, то заливался зловещим кровавым светом. В это вечер комики не шутили, а просто рассказывали истории, как сами убегали от войны, но в свойственной им манере.
«Удивительные мы люди – украинцы! Мы всю жизнь хотели жить в Европе, а что мы хотим теперь? Правильно, в Мариуполь – строить!» – сказала со сцены известная девушка-комик из Украины Наталья Гарипова. Зал залился аплодисментами. Когда началась война, артистка убежала в Германию.
Так получилось, что концерт в поддержку Украины выпал на православную Пасху. «Христос Воскрес!» – обратилась ведущая в начале вечера к публике. «Воистину Воскрес!» – отозвались зрители, а потом объявили минуту молчания, чтобы почтить память тех, кто погиб за эти 60 дней войны. Во время застывшей в воздухе тишины на глазах у зрителей выступили слезы. В этот вечер в Saku Suurhall собралось очень много людей из Украины, в том числе и тех, кто бежал от войны.
«В Эстонии так много делают для нас! Это очень важно», – говорит Алина. Девушка бежала из украинской Бучи в начале марта. Вся ее прошлая жизнь уместилась в спортивную сумку. В Буче осталась родня, половину концерта беженка проплакала.
Ирина пришла в Saku Suurhall с девятилетним сыном, четырехлетнего малыша решила в толпу не брать. Молодая женщина из Киева приехала в Эстонию 9 марта, девять суток добиралась с двумя детьми.
«В Эстонии замечательные люди, отдают даже больше, чем у них есть. Нам во всем помогают. Вещами делятся, чтобы мы могли обустроиться в съемных квартирах», – говорит Ирина.
Она отмечает, что мероприятия, которые проводят в Эстонии в поддержку Украины, для украинцев крайне важны: «В такое сложное время это объединяет, дает возможность понять, что ты не один, дает поддержку и силы жить дальше». Билет на концерт Ирина и ее подруга Дарья, которая также бежала от войны, купили сами. Более того, в Таллинне они работают в IT-сфере и постоянно делают пожертвования тем, кто остался в Украине.
«Мы из Ирпеня. Это Киевская область. В первый день войны проснулись ранним утром от взрывов», – говорит Марьяна, в Эстонию она приехала с двенадцатилетней дочерью, а муж остался в Украине. На концерт пришли, чтобы как-то отвлечься от новостей. Женщина признается, что очень хочется домой: «Туда пока никак, но хоть на своих артистов посмотреть, почувствовать поддержку!»
По словам таллиннских организаторов концерта «Добрый вечер! Мы из Украины», полный Saku Suurhall собрать не удалось: «Несмотря на то, что мы были на первом месте по продажам. Продано менее 2000 билетов. Какую сумму удалось собрать, будет понятно на следующей неделе».
Благотворительный концерт закончился выходом всех артистов на сцену. После гимна Украины артисты на прощание прокричали зрителям: «До встречи дома!» Зал залился аплодисментами.
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