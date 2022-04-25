ФОТО ⟩ «Билет ценой в чью-то жизнь»: звезды приехали в Таллинн, чтобы помочь Украине

В этот вечер на сцену Saku Suurhall вышли Монатик, Dorofeeva, Сергей Бабкин, Alina Pash и другие известные украинские певцы и комики. Кто-то из артистов не смог присутствовать лично, но записал видеообращение. Так, ведущий «Орла и Решки» Коля Серьга сейчас защищает Украину с оружием в руках. Весточку для Таллинна он записал из Одессы, сидя в военной форме.

Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Украинский певец Монатик со сцены призвал не молчать всех тех, кто хоть как-то может помочь остановить кровопролитие в Украине. «Преступная российская власть дала приказ организовать эту войну, и она происходит сегодня.

Для каждого украинца, для каждого, кто из Украины, время остановилось – один долгий день, одна долгая очень страшная ночь», – такими словами Монатик выразил то, что сейчас чувствуют люди в его родной стране.

Певец поблагодарил каждого, кто пришел на концерт в Таллинне. Собранные средства будут перечислены в фонд Маши Ефросининой «Фонд Маша» для детей Украины, пострадавших от войны.

Монатику в Таллинне дарят цветы. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Вы купили билеты, мы вышли на сцену и сберегли чью-то жизнь. Это ли не счастье!» – обратился к зрителям украинский музыкант Сергей Бабкин.

Билеты на таллиннский концерт можно было приобрести не только для себя, но и для пожертвовования в центры помощи беженцам. Чтобы те украинцы, которые сейчас испытывают материальные сложности, но так нуждаются в моральной поддержке, смогли прийти на концерт.

Во время трехчасового концерта зал то окрашивался в цвета украинского флага, то заливался зловещим кровавым светом. В это вечер комики не шутили, а просто рассказывали истории, как сами убегали от войны, но в свойственной им манере.

«Удивительные мы люди – украинцы! Мы всю жизнь хотели жить в Европе, а что мы хотим теперь? Правильно, в Мариуполь – строить!» – сказала со сцены известная девушка-комик из Украины Наталья Гарипова. Зал залился аплодисментами. Когда началась война, артистка убежала в Германию.

Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Так получилось, что концерт в поддержку Украины выпал на православную Пасху. «Христос Воскрес!» – обратилась ведущая в начале вечера к публике. «Воистину Воскрес!» – отозвались зрители, а потом объявили минуту молчания, чтобы почтить память тех, кто погиб за эти 60 дней войны. Во время застывшей в воздухе тишины на глазах у зрителей выступили слезы. В этот вечер в Saku Suurhall собралось очень много людей из Украины, в том числе и тех, кто бежал от войны.

«В Эстонии так много делают для нас! Это очень важно», – говорит Алина. Девушка бежала из украинской Бучи в начале марта. Вся ее прошлая жизнь уместилась в спортивную сумку. В Буче осталась родня, половину концерта беженка проплакала.