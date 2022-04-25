В последнее время Кабаева все чаще радует поклонников выходами в свет. Вчера чемпионка приняла участие в открытии фестиваля «Алина». Звезда появилась в женственном платье и элегантных туфлях, пишет «Стархит».
ФОТО ⟩ Алина Кабаева открыла фестиваль своего имени в платье за полторы тысячи долларов
23 апреля в московской «ВТБ Арене» состоялось открытие грандиозного фестиваля «Алина», который собрал как легенд художественной гимнастики, так и начинающих спортсменов. Cвое мастерство продемонстрировали четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, сестры Аверины, а в зале сидела прославленная тренер Ирина Винер.
Все внимание зрителей захватила главная звезда мероприятия Алина Кабаева. Гимнастка поздравила гостей и участников с ярким событием весны. На площадке она появилась в платье с кокетливой завязкой на талии в виде бутона.
Наряд за 1655 долларов выполнен из шелка и украшен цветочным принтом. Чемпионка вновь отдала предпочтение любимому бренду Alessandra Rich. В платье от этого дизайнера она уже появилась во время вручения спортивного «Оскара» в прошлом году, поразив поклонников элегантностью. Вещи от этого же Модного дома, к слову, предпочитает Кейт Миддлтон.
Женственный образ Кабаева завершила желтыми лодочками, а в качестве аксессуара выбрала лаконичные серьги с жемчугом. Поклонники Алины помнят эти украшения еще во время ее первого появления на телевидении после долгого затишья. Тогда она появилась в красном платье от Oscar de la Renta.