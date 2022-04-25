Гороскоп на 25 апреля для всех знаков Зодиака

Овен, жесткий подход может поломать всю игру. В этот день нужно действовать мягко, при помощи ласковых уговоров, использовать пряник, а не кнут.

Телец, соблазны будут подстерегать вас на каждом углу. Можно позволить себе поддаться им, но не до конца.

Близнецы, у вас будет ощущение, что кто-то из присутствующих сходит с ума. Это вполне может оказаться правдой.

Рак, в этот день все силы нужно пустить на преодоление плохого настроения и сосредоточиться на жизнеутверждающих мотивах. От этого зависит, как пройдут следующие несколько дней.

Лев, вы сможете сделать очень удачные снимки или сами попадете в объектив, будучи особенно красивыми.

Дева, у вас настали непростые дни. Вам будет казаться, что все как сговорились донимать вас своими капризами.

Весы, многие события в начале недели попадут в категорию «превратности любви».

Скорпион, тайное и явное могут столкнуться в одном пространстве, причем тайное в данный момент находится в преимуществе.

Стрелец, не бойтесь показаться немного старомодными. Планетарная ситуация располагает к ретро-стилю в самом широком смысле.

Козерог, это один из самых обманчивых дней этой весны. Не поддавайтесь излишнему очарованию, иногда надо проявить недоверие, чтобы избежать неприятностей.

Водолей, неожиданный сюжетный поворот закончится легким испугом.