25 апреля Луна вступит в странный союз с беспокойной планетой Марс в эмоциональном знаке Рыб. В этот день люди будут более пристрастны, чем обычно. Очень вероятны ссоры и споры, особенно между теми, кто опирается на факты и теми, кто чувствует сердцем. Каждому захочется доказать, что его взгляд на проблему более правильный. В данный период ошибкой будет действовать напролом. Мягкая сила становится намного эффективнее.
Гороскоп на 25 апреля для всех знаков Зодиака
Овен, жесткий подход может поломать всю игру. В этот день нужно действовать мягко, при помощи ласковых уговоров, использовать пряник, а не кнут.
Телец, соблазны будут подстерегать вас на каждом углу. Можно позволить себе поддаться им, но не до конца.
Близнецы, у вас будет ощущение, что кто-то из присутствующих сходит с ума. Это вполне может оказаться правдой.
Рак, в этот день все силы нужно пустить на преодоление плохого настроения и сосредоточиться на жизнеутверждающих мотивах. От этого зависит, как пройдут следующие несколько дней.
Лев, вы сможете сделать очень удачные снимки или сами попадете в объектив, будучи особенно красивыми.
Дева, у вас настали непростые дни. Вам будет казаться, что все как сговорились донимать вас своими капризами.
Весы, многие события в начале недели попадут в категорию «превратности любви».
Скорпион, тайное и явное могут столкнуться в одном пространстве, причем тайное в данный момент находится в преимуществе.
Стрелец, не бойтесь показаться немного старомодными. Планетарная ситуация располагает к ретро-стилю в самом широком смысле.
Козерог, это один из самых обманчивых дней этой весны. Не поддавайтесь излишнему очарованию, иногда надо проявить недоверие, чтобы избежать неприятностей.
Водолей, неожиданный сюжетный поворот закончится легким испугом.
Рыбы, в этот день может возникнуть проблема из-за того, что когда-то вам изменило чувство меры, пишет mir24.tv.