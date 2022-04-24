Подорожание жизни стремительно набирает обороты. Стоимость продуктовой корзинки увеличивается, особенно сейчас, когда на прилавках магазинов и на рынках появляются свежие овощи и фрукты.
НА ВЕС ЗОЛОТА ⟩ В продаже появились первые эстонские огурцы: у всех ли хватит денег на их покупку?
В продаже появились первые эстонские огурцы: у всех ли хватит денег на их покупку?
На импровизированных овощных лотках около продуктовых Rimi продаются свежие эстонские огурчики, горох из Греции, картошка из Марокко, культивированная испанская черника. Но цены на эти продукты питания существенно возросли, если сравнивать с прошлым годом.
Эстонские маленькие огурцы стоят 8.50 евро за килограмм, и, судя по неполной коробке, их охотно покупают. Черника подорожала вдвое, поднялся в цене и горох.