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НА ВЕС ЗОЛОТА ⟩ В продаже появились первые эстонские огурцы: у всех ли хватит денег на их покупку?

Limon.ee
В продаже появились первые эстонские огурцы: у всех ли хватит денег на их покупку?
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Огурцы. Иллюстративное фото
Огурцы. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Подорожание жизни стремительно набирает обороты. Стоимость продуктовой корзинки увеличивается, особенно сейчас, когда на прилавках магазинов и на рынках появляются свежие овощи и фрукты.

На импровизированных овощных лотках около продуктовых Rimi продаются свежие эстонские огурчики, горох из Греции, картошка из Марокко, культивированная испанская черника. Но цены на эти продукты питания существенно возросли, если сравнивать с прошлым годом.

Эстонские маленькие огурцы стоят 8.50 евро за килограмм, и, судя по неполной коробке, их охотно покупают. Черника подорожала вдвое, поднялся в цене и горох.

Фото: личный архив
В магазине огурцы значительно дешевле. Но латвийские
В магазине огурцы значительно дешевле. Но латвийские Фото: личный архив
Фото: личный архив
От огурцов не отстают и помидорки "черри"
От огурцов не отстают и помидорки "черри" Фото: личный архив
Вы будете покупать овощи и фрукты по таким ценам?
Вы будете покупать овощи и фрукты по таким ценам? Фото: личный архив
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