ВОТ ЭТО ПРЕСС! ⟩ Беременная Адриана Лима приняла участие в показе Alexander Wang

Лима и ее бойфренд, продюсер Андре Леммерс, недавно раскрыли пол ребенка — пара ожидает мальчика. У Лимы также есть две дочери, 12-летняя Валентина и девятилетняя Сиенна, от бывшего мужа, баскетболиста Марко Ярича, с которым модель развелась в 2016 году. С Леммерсом Адриана начала встречаться, предположительно, в прошлом году — впервые они вышли в свет на Венецианском кинофестивале в сентябре 2021 года. Их ребенок должен появиться на свет осенью. О личной жизни Леммерса до встречи с Лимой практически ничего не известно, пишет spletnik.ru.