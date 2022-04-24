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ВОТ ЭТО ПРЕСС! ⟩ Беременная Адриана Лима приняла участие в показе Alexander Wang

Limon.ee
Беременная Адриана Лима приняла участие в показе Alexander Wang
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Адриана Лима и Андре Леммерс
Адриана Лима и Андре Леммерс Фото: Kevin Winter

Модель Адриана Лима, которая в феврале объявила о своей третьей беременности, вчера приняла участие в показе Alexander Wang в Лос-Анджелесе (это был первый очный показ дизайнера с 2019 года).

Бывший "ангел" Victoria's Secret появилась на подиуме в платье с открытым животом и высоких лакированных ботфортах

Адриана Лима. Поклонников Лимы удивил тот факт, что в своем положении бразильянке удалось сохранить пресс.
Адриана Лима. Поклонников Лимы удивил тот факт, что в своем положении бразильянке удалось сохранить пресс. Фото: Frazer Harrison

Лима и ее бойфренд, продюсер Андре Леммерс, недавно раскрыли пол ребенка — пара ожидает мальчика. У Лимы также есть две дочери, 12-летняя Валентина и девятилетняя Сиенна, от бывшего мужа, баскетболиста Марко Ярича, с которым модель развелась в 2016 году. С Леммерсом Адриана начала встречаться, предположительно, в прошлом году — впервые они вышли в свет на Венецианском кинофестивале в сентябре 2021 года. Их ребенок должен появиться на свет осенью. О личной жизни Леммерса до встречи с Лимой практически ничего не известно, пишет spletnik.ru.

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