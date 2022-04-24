37-летняя дочь Григория Лепса Инга вышла замуж. Ее избранником стал 32-летний актер и режиссер Михаил Плутахин. Свадьба прошла без пышного торжества, приглашены были только близкие родственники жениха и невесты, пишет super.ru.
ФОТО ⟩ Старшая дочь Григория Лепса вышла замуж
Старшая дочь Григория Лепса вышла замуж
Михаил окончил Школу-студию МХАТ, снимался в российских фильмах «Прорубь» и «Механика». Инга признавалась, что до встречи с Михаилом не задумывалась о создании семьи и занималась только карьерой.
Инга Лепсверидзе родилась в первом браке артиста со Светланой Дубинской. Студенческий брак просуществовал недолго, но Лепс постоянно поддерживает общение с дочерью.
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