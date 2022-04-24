КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ? ⟩ Разведенный Павел Деревянко признался, что любит больше всего на свете

45-летний Павел Деревянко признается, что хоть никогда и не жил с избранницей в одном доме, все же не любит называть их отношения «гостевыми». «Просто мы так привыкли. Это непростая, длинная история. Это не гостевой брак. Мы долго были с Дашей. Сейчас пока перестраиваюсь», — говорит артист.

Пара объявила о расставании два года назад, но продолжает поддерживать теплую связь ради общих детей. А ведь в какой-то момент Деревянко едва не сделал возлюбленной предложение. «Вовремя одумались, наверное, — вздыхал актер в шоу «Ты не поверишь» на НТВ. — На ночь не спим вместе и не целуемся, а так то же самое — любим и уважаем друг друга. Никто ни к кому не уходил. Клянусь вам!»

По словам Павла, инициатором разрыва была Дарья. Он тяжело воспринял ее решение и даже пережил депрессию. Зато теперь артист наслаждается статусом холостяка. Деревянко выходит в свет то с пышногрудой брюнеткой, то с эффектной блондинкой… «Люблю секс. Часто ли он у меня? Нормально, регулярно!» — смеялся актер.

Деревянко рассказал, что ему нравятся красивые и умные женщины, правда, вступать в брак он не спешит. «Мне 53 года. Куда? У меня есть две дочери. У меня все хорошо», — отшучивался Павел.