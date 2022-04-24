ФОТО ⟩ Дарья Мороз сразила фанатов новой стрижкой

Кроме того, Дарья изменила прическу. Поклонники отметили, что с укороченной челкой она еще больше похожа на свою покойную мать, актрису Марину Левтову. Как только снимки звезды появились в Сети, фанаты актрисы засыпали ее комплиментами. Отметив, что образ невероятно стильный, а наряд – «бомбический».