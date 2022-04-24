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ФОТО ⟩ Дарья Мороз сразила фанатов новой стрижкой

Limon.ee
Дарья Мороз сразила фанатов новой стрижкой
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Дарья Мороз
Дарья Мороз Фото: Vyacheslav Prokofyev

Актриса вышла в свет в невероятно стильном образе, сообщает Topnews.

38-летняя Дарья Мороз в эффектном образе посетила церемонию вручения премии «Золотая маска» — главной театральной премии России.

Звезда сериала «Содержанки» появилась на церемонии в длинном серебристом платье-комбинации, темном жакете и эффектных сапогах на высоком каблуке. Яркая помада придала «серебристому» луку актрисы изюминку.

Кроме того, Дарья изменила прическу. Поклонники отметили, что с укороченной челкой она еще больше похожа на свою покойную мать, актрису Марину Левтову. Как только снимки звезды появились в Сети, фанаты актрисы засыпали ее комплиментами. Отметив, что образ невероятно стильный, а наряд – «бомбический».

«Как красиво! Шикарная», – восхищались поклонники Дарьи Мороз. Впрочем, артистке не привыкать к восторгам публики. После развода с Константином Богомоловым Мороз резко изменила стиль, став невероятно-элегантной.

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