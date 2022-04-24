Готовясь к Пасхе, многие хозяйки думают не только о блюдах для праздничного стола, но и о том, как его украсить. В этот праздник пробуждения природы нам хочется, чтобы семейный стол был более торжественным, чем в обычные дни. Дизайнер интерьеров раскрывает несколько простых секретов, которые помогут добиться в этом успеха с помощью подручных средств или чего-то нового.
ФОТО ⟩ Идеи сервировки и украшений ручной работы для пасхального стола
"Для создания более праздничной атмосферы добавьте в сервировку стола чуть больше дополнительных элементов, чем для обычного завтрака или обеда - продумайте декор, достаньте тарелки, которыми редко пользуетесь, или даже скомбинируйте разные сервизы. Но для начала стоить проверить, что уже есть в хозяйстве, а что надо будет купить", - говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус.
Затем продумайте, где будете ставить блюда - будут ли они все располагаться на одном столе? Сейчас довольно модно красиво украсить стол и расставить на нем тарелки, а еду держать на отдельном столе, кухонном острове или тележке.
Принимаясь за процесс украшения, начните с размышлений о том, какой образ и атмосферу вы хотите создать - романтическую с пастельными весенними цветами, смелую и эклектичную или вдохновленную самой природой. Затем продумайте, хотите ли вы поместить в центре стола главное украшение или сделать несколько маленьких, разбросанных вокруг декоров? А может быть, вообще обойтись без пасхальных украшений?
1. Весенняя романтика
Обычно весна ассоциируется с легкими и освежающими пастельными тонами, напоминающими чистый весенний воздух, свет и плывущие облака. Такая цветовая гамма может стать вдохновением для вашего стола и особенно гармонично будет смотреться в современном, светлом доме, обставленном мебелью пастельных тонов, сделанной из светлого дерева.
"Для романтичной весенней сервировки стола я бы рекомендовал начать с трех сочетающихся цветов - например, розового, белого и зеленого - и использовать их многократно. Это позволит создать цельный и гармоничный образ. Такие расцветки могут быть у столовой посуды, скатерти или подставки. Если посуда и столовый текстиль светлых тонов, оживите их, добавив аксессуары пастельных тонов - например, светильники, салфетки, настольные коврики или подставки. Либо поставьте живые цветы подходящих тонов, чтобы подчеркнуть общий образ", - делится советом дизайнер интерьера.
А если хочется поставить традиционные пасхальные символы, то можно сделать их из имеющихся салфеток, завязав их так, чтобы получились ушки кролика. Но можно обойтись и без декора. Хорошей заменой декору может стать посуда неправильной формы, по форме напоминающая яйцо. "Мой совет в украшении пасхального стола - не бояться комбинировать посуду разных форм. Чтобы создать праздничное и приподнятое настроение, не обязательно использовать унифицированный набор посуды. Напротив, сочетание различной посуды придаст столу эксклюзивный вид", - говорит Римкус.
2. Тонкая эклектика
Тем, кто тяготеет к нетрадиционной сервировке стола, дизайнер интерьера рекомендует найти другие декоративные решения, не такие как обычно. Стоит попробовать новые формы и расцветки. Дизайнер предлагает прекрасную идею для домов, наполненных яркими и контрастными цветами, олицетворяющих собой эклектику с элементом легкого хаоса.
"Чтобы сервировка стола притягивала всеобщее внимание, создайте резкий цветовой контраст. Такая комбинация сделает образ очень заметным. Выберите скатерть с узором, и пусть она будет царицей стола. Затем добавьте другие акценты - например, металлическую посуду и украшения. Определите доминирующую форму: например, если узоры вашей скатерти имею круглую форму, пусть и посуда тоже будет круглой. Помните, что если вы выбираете яркие цвета и выразительные узоры, то дополнительные украшения должны быть более скромными. Иначе праздничная сервировка стола может создать ощущение хаоса", - подчеркивает дизайнер интерьера.
3. Пробуждение природы
Для тех, кто предпочитает естественность, источником вдохновения для праздничной сервировки стола может стать сама природа. Поиграйте с винтажной посудой, натуральными материалами, живыми растениями.
"Самое главное здесь - элементы природы: веточки и ветки, цветы, мох, травы и другие атрибуты из натуральных материалов. Прекрасно подойдут скатерти и салфетки из льна или хлопка, а также плетеные коврики", - отмечает Римкус.
По его словам, столовая посуда на таком столе может стать главным декоративным элементом. Винтажные или сделанные вручную тарелки придадут дополнительную теплоту и красоту. Так как они сами уже являются украшением, нет необходимости перебарщивать с деталями. Несколько зеленых акцентов - это более чем достаточно.
"Практичные предметы, такие как деревянный поднос, также могут стать центральным элементом сервировки стола. Натуральное дерево привносит тепло, и на нем отлично смотрится как зелень, так и пасхальные яйца и соусники", - отмечает дизайнер интерьера.
4. Всплеск творчества
Дизайнер интерьера напоминает, что Пасха - это прежде всего праздник пробуждения природы и воссоединения семьи. Поэтому не стоит беспокоиться, если нет украшений и возможности купить новый столовый сервиз. Творческий подход к тем материалам, которые у вас есть, позволяет создать очень оригинальные украшения.
"Комбинируя имеющиеся в хозяйстве или сделанные вручную предметы вместе с недавно купленными, можно создать настоящие шедевры. Разве у вас нет одинаковых тарелок для гостей в необходимом количестве? Используйте разные, и стол будет выглядеть задорно и уютно. Во избежание хаоса сочетайте разную посуду с подходящими салфетками или украшениями. Если вы не хотите покупать новые салфетки, сшейте их из обрезков штор или старой скатерти. Если вы не умеете шить, вырежьте квадратные куски ткани и оборвите края. А если вам не хватает шикарных колец для салфеток, используйте вместо них натуральную джутовую веревку", - делится оригинальными идеями дизайнер интерьеров.
И последний совет: используйте вместо настольной дорожки и скатерти маленькие коврики, а если у вас нет стандартного подноса, то можно попробовать заменить его деревянной коробкой.