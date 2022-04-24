ФОТО ⟩ Идеи сервировки и украшений ручной работы для пасхального стола

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"Для создания более праздничной атмосферы добавьте в сервировку стола чуть больше дополнительных элементов, чем для обычного завтрака или обеда - продумайте декор, достаньте тарелки, которыми редко пользуетесь, или даже скомбинируйте разные сервизы. Но для начала стоить проверить, что уже есть в хозяйстве, а что надо будет купить", - говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус.

Затем продумайте, где будете ставить блюда - будут ли они все располагаться на одном столе? Сейчас довольно модно красиво украсить стол и расставить на нем тарелки, а еду держать на отдельном столе, кухонном острове или тележке.

Принимаясь за процесс украшения, начните с размышлений о том, какой образ и атмосферу вы хотите создать - романтическую с пастельными весенними цветами, смелую и эклектичную или вдохновленную самой природой. Затем продумайте, хотите ли вы поместить в центре стола главное украшение или сделать несколько маленьких, разбросанных вокруг декоров? А может быть, вообще обойтись без пасхальных украшений?

1. Весенняя романтика

Фото: Пресс-фото

Обычно весна ассоциируется с легкими и освежающими пастельными тонами, напоминающими чистый весенний воздух, свет и плывущие облака. Такая цветовая гамма может стать вдохновением для вашего стола и особенно гармонично будет смотреться в современном, светлом доме, обставленном мебелью пастельных тонов, сделанной из светлого дерева.

"Для романтичной весенней сервировки стола я бы рекомендовал начать с трех сочетающихся цветов - например, розового, белого и зеленого - и использовать их многократно. Это позволит создать цельный и гармоничный образ. Такие расцветки могут быть у столовой посуды, скатерти или подставки. Если посуда и столовый текстиль светлых тонов, оживите их, добавив аксессуары пастельных тонов - например, светильники, салфетки, настольные коврики или подставки. Либо поставьте живые цветы подходящих тонов, чтобы подчеркнуть общий образ", - делится советом дизайнер интерьера.

А если хочется поставить традиционные пасхальные символы, то можно сделать их из имеющихся салфеток, завязав их так, чтобы получились ушки кролика. Но можно обойтись и без декора. Хорошей заменой декору может стать посуда неправильной формы, по форме напоминающая яйцо. "Мой совет в украшении пасхального стола - не бояться комбинировать посуду разных форм. Чтобы создать праздничное и приподнятое настроение, не обязательно использовать унифицированный набор посуды. Напротив, сочетание различной посуды придаст столу эксклюзивный вид", - говорит Римкус.

2. Тонкая эклектика

Фото: Пресс-фото

Тем, кто тяготеет к нетрадиционной сервировке стола, дизайнер интерьера рекомендует найти другие декоративные решения, не такие как обычно. Стоит попробовать новые формы и расцветки. Дизайнер предлагает прекрасную идею для домов, наполненных яркими и контрастными цветами, олицетворяющих собой эклектику с элементом легкого хаоса.