Ровно 20 лет назад запустили проект Digital.Tallinn. Это один из первых в Европе виртуальных туров по городу. В минувшие выходные портал Tallinn.info опубликовал на официальной странице Facebook серию завораживающих видов с отнюдь не типичных ракурсов.
Необычные ракурсы Таллинна: вид с куполов собора Александра Невского и другие
Digital.Tallinn - это путеводитель по городу, предлагающий интерактивный виртуальный тур по Таллинну, столице Эстонии. Камера CityCam показывает видео в реальном времени.
«Общая идея осталось прежней: показать с помощью технологий виртуальной реальности 360° (градусную) красоту нашего города людям, желающим когда-нибудь посетить его», - заявляет проект на своей странице в Facebook.
Представьте, что вы словно Карлсон летаете над крышами города и наслаждаетесь завораживающими видами! Вот вы прилетели и стоите на крыше самого известного православного собора Эстонии. Вблизи расположенные черепичные крыши и красочные домики заиграли новыми оттенками, не так ли?
А теперь вы решили отдохнуть и поболтать ногами, сидя на крыше церкви Святого Олафа. С такой высоты окружающие нас средневековые постройки скорее похожи на пряничные домики!
Смотрите! Да здесь разросся целый лес на крыше Башни Бремена.
Проект предлагает виды не только на Старый город, но и на другие интересные места Таллинна. Например, так выглядит промзона БСРЗ, промышленный гигант Эстонской ССР.
Остальные виды вы можете посмотреть на сайте проекта, перейдя по ССЫЛКЕ!