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Необычные ракурсы Таллинна: вид с куполов собора Александра Невского и другие

Ксения Васильева
, репортер
Необычные ракурсы Таллинна: вид с куполов собора Александра Невского и другие
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Собор Александра Невского.
Собор Александра Невского. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Ровно 20 лет назад запустили проект Digital.Tallinn. Это один из первых в Европе виртуальных туров по городу. В минувшие выходные портал Tallinn.info опубликовал на официальной странице Facebook серию завораживающих видов с отнюдь не типичных ракурсов.

Digital.Tallinn - это путеводитель по городу, предлагающий интерактивный виртуальный тур по Таллинну, столице Эстонии. Камера CityCam показывает видео в реальном времени.

«Общая идея осталось прежней: показать с помощью технологий виртуальной реальности 360° (градусную) красоту нашего города людям, желающим когда-нибудь посетить его», - заявляет проект на своей странице в Facebook.

Представьте, что вы словно Карлсон летаете над крышами города и наслаждаетесь завораживающими видами! Вот вы прилетели и стоите на крыше самого известного православного собора Эстонии. Вблизи расположенные черепичные крыши и красочные домики заиграли новыми оттенками, не так ли?

А теперь вы решили отдохнуть и поболтать ногами, сидя на крыше церкви Святого Олафа. С такой высоты окружающие нас средневековые постройки скорее похожи на пряничные домики! 

 

Смотрите! Да здесь разросся целый лес на крыше Башни Бремена. 

Проект предлагает виды не только на Старый город, но и на другие интересные места Таллинна. Например, так выглядит промзона БСРЗ, промышленный гигант Эстонской ССР.

Остальные виды вы можете посмотреть на сайте проекта, перейдя по ССЫЛКЕ!

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