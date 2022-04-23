Необычные ракурсы Таллинна: вид с куполов собора Александра Невского и другие

Digital.Tallinn - это путеводитель по городу, предлагающий интерактивный виртуальный тур по Таллинну, столице Эстонии. Камера CityCam показывает видео в реальном времени.

«Общая идея осталось прежней: показать с помощью технологий виртуальной реальности 360° (градусную) красоту нашего города людям, желающим когда-нибудь посетить его», - заявляет проект на своей странице в Facebook.

Представьте, что вы словно Карлсон летаете над крышами города и наслаждаетесь завораживающими видами! Вот вы прилетели и стоите на крыше самого известного православного собора Эстонии. Вблизи расположенные черепичные крыши и красочные домики заиграли новыми оттенками, не так ли?

А теперь вы решили отдохнуть и поболтать ногами, сидя на крыше церкви Святого Олафа. С такой высоты окружающие нас средневековые постройки скорее похожи на пряничные домики!

Смотрите! Да здесь разросся целый лес на крыше Башни Бремена.

Проект предлагает виды не только на Старый город, но и на другие интересные места Таллинна. Например, так выглядит промзона БСРЗ, промышленный гигант Эстонской ССР.