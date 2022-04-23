В это воскресенье отправляйтесь в европутешествие по Германии с программой «Стиль Жизни» в 11:00 и в 00:20 на канале 3+!
СТИЛЬ ЖИЗНИ ⟩ Держим курс на Берлин!
Держим курс на Берлин!
В самый разгар весеннего сезона Анатолий Эйн возьмет вас с собой в увлекательное и захватывающее путешествия, ведь в этом выпуске программы «Стиль Жизни» мы отправимся в столицу Германии - прекрасный город Берлин!
Нас ждет прогулка и самые интересные достопримечательности! А также не забудем о нашей постоянной модной рубрике,
- делится планами Анатолий.
Авторская передача «Стиль Жизни» дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире!
Ключевые слова