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СТИЛЬ ЖИЗНИ ⟩ Держим курс на Берлин!

Limon.ee
Держим курс на Берлин!
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Вид на Берлин.
Вид на Берлин. Фото: Shutterstock

В это воскресенье отправляйтесь в европутешествие по Германии с программой «Стиль Жизни» в 11:00 и в 00:20 на канале 3+!

В самый разгар весеннего сезона Анатолий Эйн возьмет вас с собой в увлекательное и захватывающее путешествия, ведь в этом выпуске программы «Стиль Жизни» мы отправимся в столицу Германии - прекрасный город Берлин!

Нас ждет прогулка и самые интересные достопримечательности! А также не забудем о нашей постоянной модной рубрике,

- делится планами Анатолий.

Авторская передача «Стиль Жизни» дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире!

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