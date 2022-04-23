ГАЛЕРЕЯ ⟩ В честь дня рождения Terminaator устроили мощное шоу!

24 февраля 1987 года в тогдашней Таллиннской 10-й средней школе группа дала свой первый концерт для одноклассников. Теперь, 22 апреля 2022 года, они отпраздновали свое 35-летие в Saku Suurhall, куда было продано 7 000 билетов.

«Иногда работы меньше, иногда больше, но на данный момент у меня нет планов исчезать. Я бы хотел, чтобы острота жизни длилась до конца!» - рассказал в интервью Elu24 солист группы Terminaator Яагуп Креэм. Полный текст интервью на эстонском читайте ЗДЕСЬ.