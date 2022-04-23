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ФОТО ⟩ Эстонская супермодель Кармен Педару вышла замуж!

Limon.ee
Эстонская супермодель Кармен Педару вышла замуж!
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Pedaru 2011. aastal Victoria's Secreti moeshow'l.
Pedaru 2011. aastal Victoria's Secreti moeshow'l. Фото: Timothy A. Clary/AFP/Scanpix

Эстонская топ-модель из Кехра, Кармен Педару, вышла замуж за Денера Яанимаа - известного гандболиста.

На фотографии, размещенной в Instagram, Кармен и Денер стоят перед дверью Таллиннского ЗАГСа. Денер одет в черный пиджак и белую рубашку, а Кармен выбрала классический белый костюм.

Пара обнародовала свои отношения в социальных сетях в 2019 году.

Модельный путь Кармен Педару начался в 2005 году, когда она подписала контракт с Next Models. В следующем году она появилась на модной сцене в качестве одной из моделей для весенней коллекции модельера Кристофера Кейна.

В 2008 году Педару вышел на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке, пройдя по нему 43 раза.

С тех пор Педару сотрудничал с такими мировыми брендами, как Chloe, Gucci, Alexander McQueen, Chanel, Christian Dior, D&G, Louis Vuitton, Roberto Cavalli, Versace и Yves Saint Laurent.

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