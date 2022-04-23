ФОТО ⟩ Эстонская супермодель Кармен Педару вышла замуж!

На фотографии, размещенной в Instagram, Кармен и Денер стоят перед дверью Таллиннского ЗАГСа. Денер одет в черный пиджак и белую рубашку, а Кармен выбрала классический белый костюм.

Пара обнародовала свои отношения в социальных сетях в 2019 году.

Модельный путь Кармен Педару начался в 2005 году, когда она подписала контракт с Next Models. В следующем году она появилась на модной сцене в качестве одной из моделей для весенней коллекции модельера Кристофера Кейна.

В 2008 году Педару вышел на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке, пройдя по нему 43 раза.