ФОТО И ВИДЕО ⟩ Святое место! В Литве загорелась Гора крестов

Святыня католического мира, храм под открытым небом — Гора крестов, расположившаяся в 12 километрах от литовского города Шяуляй, продолжает разрастаться в геометрической прогрессии, ведь каждый паломник или путешественник приезжает сюда не с пустыми руками. А дело всё в народном поверье, согласно которому оставившему на Горе крестов крест будет сопутствовать удача. Вот все и стремятся сюда: кто за удачей, а кто и просто посмотреть.

В настоящее время на Горе крестов можно найти кресты самых разных видов: от огромных деревянных крестов высотой до нескольких метров до нательных крестиков, гроздьями которых увешаны более крупные кресты, общее их число составляет приблизительно пятьдесят пять тысяч.