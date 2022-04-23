Первая половина дня благоприятна для общения. Очень разным людям удается поладить, договориться о совместных действиях. Будет шанс вернуться к каким-то старым идеям, реализовать их ко всеобщей радости. Это время конструктивных диалогов, взаимопомощи, сотрудничества, пишет Дворец.
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 апреля
Несколько сложнее будет вторая половина дня. Некоторым захочется побыть наедине с собой, но не всегда это будет возможно. Лучше избегать необдуманных поступков, поспешных решений. Часто нужно время, чтобы разобраться в ситуации и понять, как действовать.
Овен
Начало дня будет насыщенным и интересным. Звезды на вашей стороне. Стоит воспользоваться этим и взяться за что-то совершенно новое; вы быстро добьетесь успеха. Возможны удачные совпадения, какие-то неожиданные события, которые натолкнут вас на интересные мысли. Наверняка пригодится то, чему вы успели научиться раньше. Вторая половина дня заставит сосредоточиться на решении чужих проблем. Вы будете рады помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Те, кого вы поддержите сейчас, со временем станут вашими надежными союзниками.
Телец
Подходящий день для решения сложных задач. Вы настроены серьезно, внимательны к деталям, стараетесь ничего не упустить из виду. Многие Тельцы учатся на чужих ошибках, и это позволяет им избежать собственных промахов. Гармонично складываются отношения с близкими. Не будет поводов для разногласий и споров. Возможны удачные покупки. Вы выбираете вещи, которые долго будут радовать и вас, и ваших близких. Вторая половина дня – подходящее время для небольших прогулок. Стоит выбрать новый маршрут: есть шанс, что вы увидите что-то интересное и вдохновляющее.
Близнецы
Яркий, насыщенный день, отлично подходящий для творческой деятельности. Многих представителей знака посещает вдохновение. У Близнецов появляются идеи, которые хочется немедленно воплотить в жизнь. Старые друзья и новые знакомые охотно предлагают помощь, можно принимать ее без долгих раздумий. Во второй половине дня будет возможность завершить дела, которым за последние недели было отдано немало сил. Вы останетесь довольны результатом. Вероятны успехи в учебе, новая информация запоминается быстро.
Рак
Яркий, насыщенный день, полный интересных идей. Не желая сидеть без дела, вы находите задачи, которые хочется решить немедленно. Многие Раки определятся с планами на будущее, поймут, на чем стоит сосредоточиться в ближайшее время. Вероятны интересные предложения. Они могут касаться бизнеса или какого-то интересного вам творческого проекта. День благоприятен с точки зрения дружеских и романтических отношений. Вы быстро находите общий язык с теми, кто вам дорог. Будет шанс восстановить старые связи, помириться с тем, с кем вы были в ссоре.
Лев
Отличный день, который дает шанс добиться успеха во многих делах. Вы изобретательны, часто действуете по-своему, ищете собственный путь к цели, а не следуете за другими. Для многих Львов этот день будет связан с новыми идеями. Их воплощение в жизнь позволит представителям знака покорить профессиональные вершины. Гармонично складываются личные отношения, близкие поддерживают вас во всем. Вероятны неожиданные визиты. Порой в гости заглядывают люди, с которыми вы не виделись давным-давно. Найдется масса интересных тем для разговора.
Дева
Легким и удачным будет начало дня. Лучше ничего не откладывать надолго. Воспользуйтесь благоприятным стечением обстоятельств, чтобы осуществить то, что было давно задумано. Не исключено, что у вас появится возможность исправить какие-то ошибки, допущенные раньше, наверстать упущенное. Полезно вернуться к старым идеям. Не исключено, что сейчас удастся воплотить их в жизнь. Вторая половина дня подходит для важных разговоров. Можно обсуждать с близкими общие планы. Вместе вы придумаете, как лучше действовать, чтобы быстрее реализовать задуманное.
Весы
Спокойный плодотворный день. Он подходит для того, чтобы завершить дела, начатые раньше. Некоторые Весы найдут ответы на вопросы, которые долго не давали им покоя. Возможны хорошие идеи, настоящие озарения. Благодаря событиям этого дня вы на многие события взглянете по-новому. День удачен с точки зрения финансов. Вероятны денежные поступления, некоторым Весам вернут старые долги. Не спешите тратить полученное. Чуть позже вы поймете, как лучше распорядиться этой суммой. Возможны неожиданные подарки, которым вы будете очень рады.
Скорпион
В начале дня может быть нелегко сохранять спокойствие. Окружающим часто нужна ваша помощь, вы больше тревожитесь о других, чем о собственном благополучии. Нужно будет скорректировать планы, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается. Вторая половина дня будет легкой и благоприятной. Вероятны интересные знакомства, встречи с необычными людьми. Не исключено начало дружеских или романтических отношений. Легко завоевать расположение тех, кто видит вас впервые: достаточно вести себя естественно. Самые впечатлительные люди влюбляются в вас мгновенно.
Стрелец
Начало дня будет очень благоприятным и интересным. Это время отличных идей. Среди них будут те, которые вы сможете реализовать немедленно. Важно не теряться, стараться использовать любую благоприятную ситуацию для осуществления задуманного. Вы изобретательны, готовы воспользоваться необычными методами, это часто помогает оставить соперников далеко позади. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее. Она подходит для того, чтобы завершить дела, начатые раньше. Некоторые Стрельцы найдут ответы на вопросы, над которыми долго размышляли.
Козерог
Неплохой день. Его несколько портит лишь напряженный эмоциональный фон. Именно поэтому вы больше обычного переживаете, тревожитесь, сердитесь. Старайтесь смотреть на вещи позитивно, ищите поводы для радости. Влияние позитивных тенденций усиливается со временем. Вторая половина дня будет во многом проще первой. В это время вероятны приятные сюрпризы, неожиданные подарки и знаки внимания. Вечер богат романтическими моментами, хорошо подходит для встречи с любимым человеком или с тем, кому вы хотите понравиться.
Водолей
Вы энергичны, решительны, проявляете завидную целеустремленность. Все это дает шанс добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. Многим Водолеям помогает умение ладить с людьми, к каждому находить подход. Не исключено, что сегодня у вас появятся надежные союзники и настоящие друзья. Возможно и начало романтических отношений. Но тут лучше не торопить события. К сожалению, иногда вы можете принимать мимолетные желания за искренние душевные порывы. Нужно немного времени, чтобы разобраться и в ситуации, и в собственных переживаниях.
Рыбы
Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на провокации. Умение не замечать мелочей и философски смотреть на то, что не зависит от вас, помогает избежать напрасных волнений, переживаний и тревог. Будет возможность завершить дела, начатые раньше, найти ответы на вопросы, в последнее время не раз заставлявшие задуматься. Вероятны удачные совпадения, настоящие подарки судьбы. Возможно, именно события этого дня помогут вам принять решения, с которых начнутся большие перемены к лучшему. Многие Рыбы получат отличные советы и вскоре им последуют.