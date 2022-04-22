ВИДЕО ⟩ Один из самых высокооплачиваемых музыкантов в мире выпустил клип, снятый в Киеве до войны

Я снял видео на 2step в Киеве, Украина, до того, как там начались разрушительные акты насилия. Это был мой первый визит в страну, и я чувствовал невероятное гостеприимство, находясь там: от каждого члена съемочной команды до простых людей, которых я встретил во время отдыха,