Британский певец Эд Ширан представил клип на песню 2step, записанную совместно с американским рэпером Lil Baby. Видео на трек было снято в Киеве еще до войны - осенью 2021 года, пишет RUS.TVNET.
ВИДЕО ⟩ Эд Ширан выпустил клип, снятый в Киеве до войны
Эд Ширан выпустил клип, снятый в Киеве до войны
Эд Ширан сообщил, что все авторские сборы передаст организации DEC для помощи украинцам, пострадавшим от войны.
Портал "Униан" сообщает, что одна из локаций в Киеве - это двор механико-математического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Сам Эд Ширан в клипе появился на проезжей части одной из улиц Киева.
Я снял видео на 2step в Киеве, Украина, до того, как там начались разрушительные акты насилия. Это был мой первый визит в страну, и я чувствовал невероятное гостеприимство, находясь там: от каждого члена съемочной команды до простых людей, которых я встретил во время отдыха,
- рассказал музыкант.
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