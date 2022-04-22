ТОП-5 исполнителей на Неделя музыки Таллинна: от диско-грува до фольктроники

Иван Дорн

Иван Дорн, обладатель Европейской музыкальной премии MTV и главный босс звукозаписывающей компании Masterskaya, в одночасье стал сенсацией, выпустив свой дебютный альбом Co’n’dorn (2012). География его фанатской базы простирается от Варшавы до Владивостока. Уникальная смесь хауса, поп-музыки, ню-диско, фанка и джаза в сочетании с чувством стиля, неоднозначными выступлениями и великолепными танцевальными движениями привлекла внимание к молодому артисту. Следующий альбом Randorn (2014) пересек черту между андерграундом и мейнстримом, укрепив звездный статус Дорна. Этот шедевр содержал подборку песен, которые можно было бы поставить где-то между Aphex Twin, Kavinski и Фарреллом Уильямсом.

Место и время: 5 мая, 16:00

Площадь таллиннского творческого городка Теллискиви, Telliskivi 60a

NB! Концерт пройдет бесплатно

NEØV

NEØV — признанная по всему миру инди-рок-группа, основанная братьями и мультиинструменталистами Ансси и Самули Неувонен. Их последний альбом“Picture of a Good Life, выпущенный в январе 2021, получил признание прессы и транслировался по радио, особенно в Европе. На концертах состав группы будет усилен Юсси Хиетала (Pariisin Kevät, Rubik, J.Tala). NEØV подписаны на немецкий лейбл Clouds Hill (The Mars Volta).

Место и время: 07.05

Vaba Lava Narva, Linda 2

Neon Fir

История эстонской прогрессив-поп-группы Neon Fir началась в конце 2019 года, когда пять творческих людей объединили усилия, чтобы раздвинуть границы поп-музыки. Звучание группы можно охарактеризовать как смесь мечтательного вокала Cocteau Twins, прогрессивных соул-ритмов Hiatus Kaiyote, а также советских и западных синтезаторных ландшафтов 80-х годов. После серии хорошо принятых синглов, увидевших свет в 2020 году, группа в 2021 году выпустила свой одноименный дебютный альбом, который получил восторженный прием на альтернативной сцене и транслировался по национальному радио и телевидению. В 2022 году Neon Fir намерена презентовать публике свой дебютный релиз на виниле и кассетах и продолжить путешествие по космическим волнам и звуковым частотам.

Место и время: 06.05 19:00

MW 2022: Võnge Festival Stage, Telliskivi 60a/5, Roheline saal

OOPUS

OOPUS — это фолк будущего! Три участника группы смешивают эстонскую традиционную музыку, электронную танцевальную музыку и аналоговые синтезаторы, создавая световые инсталляции, которые пульсируют вместе с композициями. Это эйсид-техно с классическими ретро-инструментами TR-09 и TB-03 и хриплыми волынками, чьи звуки кружат вокруг танцпола, освещенного стробоскопами. Их выступления эпичны, уникальны и полны энергии. Под музыку OOPUS можно танцевать до утра. Второй долгоиграющий альбом группы Folk On Acid выйдет в 2022 году.

Gram-Of-Fun

Gram-Of-Fun — группа из шести друзей, которые разделяют друг с другом общие ценности как в искусстве, так и в повседневной жизни. Группа получила свое название в 2017 году, но дорога к достижению успеха заняла еще год. Слушая их работы вы понимаете, что звук Gram-Of-Fun — уникален. Они не боятся экспериментировать с различными тембрами и направлениями. Они заигрывали с фанком, соулом, инди, альт-попом и электроникой. Члены группы объединены общей страстью к изменению мира музыки, а при помощи музыки они хотят менять этот мир к лучшему.