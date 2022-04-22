АФРОДИТА ⟩ Вы только посмотрите, какой утонченной была Беатриче в молодости!

Беатриче, которая начала свою модельную карьеру в Милане в возрасте 25 лет, поделилась в своем микроблоге Instagram снимком 21-летней давности.

Местом для создания пленительных фотографий стала аристократичная Вена.

В интервью в 2012 году Беатриче рассказала, что помимо прекрасной внешности, модель должна быть уверенной в себе, независимой, умной и иметь сильный характер. «Если модель не профессиональна, она никогда не попадет на вершину, какой бы красивой она ни была», пишет Elu24.

Сейчас Беатриче руководит собственным модельным агентством, занимается дизайном одежды и владеет комнатой шампанского, а также домашним рестораном на улице Вене.