Бывшая модель Беатриче Фениче балует подписчиков ретро-фотографией со времен своей модельной карьеры.
АФРОДИТА ⟩ Вы только посмотрите, какой утонченной была Беатриче в молодости!
Беатриче, которая начала свою модельную карьеру в Милане в возрасте 25 лет, поделилась в своем микроблоге Instagram снимком 21-летней давности.
Местом для создания пленительных фотографий стала аристократичная Вена.
В интервью в 2012 году Беатриче рассказала, что помимо прекрасной внешности, модель должна быть уверенной в себе, независимой, умной и иметь сильный характер. «Если модель не профессиональна, она никогда не попадет на вершину, какой бы красивой она ни была», пишет Elu24.
Сейчас Беатриче руководит собственным модельным агентством, занимается дизайном одежды и владеет комнатой шампанского, а также домашним рестораном на улице Вене.
У нее есть трое детей - Ума-София Грация, Балтазар-Серафим и Симона, и двое внуков Рамзес и Бибби-Земфира.